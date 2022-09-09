قلقيلية: أربع إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي دعت إليها حركة فتح تضامنا مع الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يتعرض لسياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.و أفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الصوت مما ادى لإصابة 4 شبان إصابات طفيفة عولجت ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر.وأكد شتيوي اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال تخللها اطلاق الرصاص الحي فيما رد الشبان بالحجارة واحراق الإطارات المطاطية ، مشيرا الى ان جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا اسطح منازل المواطنين ونشروا القناصة عليها لاستهداف الشبان دون وقوع إصابات او اعتقالات.وأوضح شتيوي ان هذه المسيرة انطلقت تنديدا بسياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد أسرانا في سجون الاحتلال وتضامنا مع الأسير ناصر أبو حميد الذي دخل مرحلة الخطر الشديد بسبب هذه السياسة، وشارك فيها المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية نصرة للأسرى.