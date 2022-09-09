الدوائر الأمنية الإسرائيلية: الوضع في الضفة الغربية "قابل للانفجار"





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، جلسة تقييمية نظرا للوضع السائد.



وتقول (مكان)، إن إسرائيل تكثف ضغوطها على الرئيس محمود عباس، لـ "إحكام مكافحة الإرهاب من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية".



وقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن "إسرائيل ستكثف نشاطاتها المحددة التي تستهدف "الإرهاب"، في الضفة الغربية، وفق تعبيره.





وقال إن "النشاط العسكري سيكثف في المحاور وعلى امتداد خط التماس وفي عمق المستوطنات كلما اقتضت الضرورة".





وأضاف، أنه "سيتم الإسراع في بناء السياج على امتداد خط التماس".



رام الله - دنيا الوطنحذرت الدوائر الأمنية في إسرائيل، اليوم الجمعة، من أن الوضع في الضفة الغربية، "قابل للانفجار ويخشى أن يؤدي ازدياد العمليات الإرهابية إلى تصعيد شامل.