عربي

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في ظل غياب حلول فعلية لاستعادة "انتقال ديمقراطي ذي مصداقية"، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع في السودان.

وأشارت في تقرير، يعتزم فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، تقديمه أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل؛ إلى ارتفاع وتيرة انتهاك حقوق الإنسان والتدهور الاقتصادي والأمني.

ووفقا للتقرير، فقد وثقت الأمم المتحدة خلال الأشهر الثلاث الماضية 183 حادثة ارتكبت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان طالت نحو 1454 شخصا بينهم نساء و65 طفلا وشملت تلك انتهاكات الحق في الحياة والاختطاف والعنف الجنسي والجسدي، وفق ما نقلت (سكاي نيوز) عربية.

ورغم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ، إلا أن التقرير أشار إلى استمرار انتهاكات القوات الأمنية في ظل غياب تنفيذ الرقابة القضائية واستمرار الإفلات من العقاب.

وأكد التقرير استخدام الرصاص الحي والقمع المفرط ضد الاحتجاجات السلمية المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر للمطالبة بالحكم المدني.

وحذر التقرير من الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي التي تطال ربع سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة.

ونبه التقرير إلى التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية وانتشار النزاعات القبلية والأهلية خصوصا في إقليمي دارفور والنيل الأزرق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا ونزوح عشرات الآلاف من مناطق النزاعات.

ويشهد السودان أزمة سياسية وأمنية حادة على إثر الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين الشقين المدني والعسكري بعد إسقاط نظام الإخوان في ثورة شعبية في نيسان/أبريل 2019.

أخبار ذات صلة

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض &#34;جدري القرود&#34;

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

وزير الطاقة السعودي: &#34;أوبك+&#34; لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

سوريا: مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب

سوريا: مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب

تحذيرات من تجدد الاقتتال في العاصمة الليبية

تحذيرات من تجدد الاقتتال في العاصمة الليبية

وزير الدفاع اللبناني: لا نرى جهدا دوليا لمنع استباحة إسرائيل المتكررة لسيادتنا

وزير الدفاع اللبناني: لا نرى جهدا دوليا لمنع استباحة إسرائيل المتكررة لسيادتنا

ليبيا: مقتل &#34;دنقو&#34; العقل المدبر لمذبحة الأقباط في سرت

ليبيا: مقتل "دنقو" العقل المدبر لمذبحة الأقباط في سرت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

بشارة يلتقي بالقنصل البريطاني العام لبحث الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال الدولية

بشارة يلتقي بالقنصل البريطاني العام لبحث الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال الدولية

اشتية يبحث مع وزير التعاون التنموي والاقتصاد في لوكسمبورغ آخر المستجدات وتعزيز التعاون

اشتية يبحث مع وزير التعاون التنموي والاقتصاد في لوكسمبورغ آخر المستجدات وتعزيز التعاون

قطاع غزة: أربع إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

منوعات

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

عربي

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في السودان

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض &#34;جدري القرود&#34;

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

وزير الطاقة السعودي: &#34;أوبك+&#34; لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لا تستهدف سعراً محدداً للنفط