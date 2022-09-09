شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في محافظة بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قصي بلال حمامرة (19 عاما)، من قرية حوسان غربا، وبلال سمير معيوي (35 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وايمن نواف القيسي (22 عاما)، مخيم العزة شمالا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

في السياق، نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، خيمة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بان مجموعة من المستوطنين نصبت خيمة، على مدخل قريتي الخاص والنعمان، وسط استفزازات للمواطنين.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، البلدة القديمة في قرية البرج جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من القرية، وأجرت عمليات تفتيش وتصوير للعديد من المواقع بالقرب من قلعة البرج الاثرية.

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