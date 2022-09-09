حقبة جديدة.. تشارلز الثالث يتولى العرش في بريطانيا والحكومة تعلن بدء الحداد



وتولى الأمير تشارلز العرش، ليصبح ملكاً لبريطانيا بعد (64 عاماً) أمضاها في منصب ولي العهد.



يأتي ذلك بعدما أعلن قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن تشارلز "لم يعد ولياً للعهد، وأصبح الملك الجديد لبريطانيا".



واستقر تشارلز على اختيار لقب "تشارلز الثالث" لقباً ملكياً، حسبما قالت رئيسة الوزراء ليز ترس في خطابها الذي ينعي الملكة الراحلة، فيما كان بإمكانه اختيار أي من أسمائه الأخرى، ومن بينها "الملك آرثر".



وتبوأت الملكة الراحلة العرش لمدة قياسية بلغت (70 عاماً)، خلفها الملك تشارلز الثالث (73 عاماً)، تلقائياً، عملاً ببروتوكول الأسرة الملكية في بريطانيا.



الملك الجديد تشارلز، والذي عرف بلقب "ولي العهد الأبدي" نظراً لطول فترة بقاء والدته على العرش، نعى الملكة إليزابيث واصفاً إياها بأنها كانت "ملكة عزيزة وأمّاً محبوبة".



وأضاف في أول بيان له كملك: "رحيل والدتي المحبوبة جلالة الملكة، لحظة حزينة للغاية بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي".



وتابع: "نأسف بشدة لوفاة ملكة عزيزة وأمّ محبوبة.. أعلم أنّ جميع أنحاء البلاد والممالك والكومنولث ستشعر بعمق بخسارتها، وكذلك عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم".



في السياق، أعلنت كل من البحرين والكويت الإمارات، تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بدء فترة الحداد على روح الملكة إليزابيث الثانية.وقالت الحكومة البريطانية: إن فترة الحداد الوطني على الملكة إليزابيث الثانية ستستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية، التي ستقام يوم الاثنين المقبل في 19 من أيلول/سبتمبر الجاري.