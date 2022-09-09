شؤون فلسطينية

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل

(فدا): سلسلة الاعتداءات على سوريا دليل آخر على الطبيعة العدوانية لإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، إن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وآخرها على مطار حلب الدولي دليل آخر على الطبيعة العدوانية لـ "إسرائيل" بوصفها كيانا استعماريا-توسعيا ورسالة للعرب جميعا، سيما أنظمة التطبيع.

وأضاف (فدا) في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاعتداءات مدانة بأشد العبارات ومرفوضة تماما بكل أشكالها ولا مبرر لها على الاطلاق، وإن كل ما تسوقه إسرائيل من ذرائع سقط ويسقط مرة تلو الأخرى أمام الاستهداف الذي يطال في كل غارة إسرائيلية أو اعتداء إسرائيلي موقعا مدنيا أو منشأة مدنية، كما الحال في مطار حلب وغيره، وبالتالي فإن الهدف الإسرائيلي من عدوانها إضعاف سوريا وعمل كل ما هو ممكن للحيلولة دون خروجها من الأزمة التي تشهدها منذ عام 2011.

وأكد أن ما نتمناه مع كل فلسطيني وعربي وحر وشريف في أي مكان في العالم أن تخرج سوريا من الأزمة التي تشهدها وتستعيد مكانتها المهمة والمحورية عربيا وإقليميا ودوليا وهي مكانة لا يمكن لأحد تجاهلها ولا الاستغناء عنها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المنشود ومن أجل خدمة وتحقيق أهداف وتطلعات ومصالح الشعب العربي السوري وأهداف وتطلعات ومصالح الشعوب العربية واستعادة الحقوق العربية بما فيها تحرير الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل ومن أجل دعم نضال شعبنا الفلسطيني لتحرير وطنه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

وشدد (فدا) على أننا كنا ولا زلنا مع سوريا الشقيقة واستقلالها وسيادتها على كامل أراضيها ومع الخيارات والتطلعات التي تعبر عن الإرادة الحرة للشعب السوري الشقيق في بناء مستقبله وتحقيق مصالحه وآماله، وإن أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول نرفضه بشدة تماما كما نرفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية ونقف بقوة مع القرار الفلسطيني المستقل وضد سياسة المحاور وضد الدخول فيها.

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