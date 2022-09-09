بشارة يلتقي بالقنصل البريطاني العام لبحث الاجتماعات الخاصة بلجنة الاتصال الدولية

رام الله - دنيا الوطنعقد وزير المالية شكري بشارة، الخميس في مكتبه برام الله، اللقاء التنسيقي التشاوري مع القنصل البريطاني العام ديان كورنر والوفد المرافق لها قبيل اجتماع لجنة الاتصال الدولية (AHLC )وسبل إنجاحه لتجاوز التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومة الفلسطينية.جاء هذا اللقاء استكمالاً لسلسلة من اللقاءات التي أجرتها وزارة المالية مؤخراً مع ممثلين من الجهات المانحة وشخصيات وهيئات دولية بشأن اطلاعهم على آخر تطورات الأوضاع المالية الفلسطينية في إطار التحضيرات المتواصلة لعقد الاجتماعات لأول مرة في رام الله على هامش الاجتماع الدولي الذي سيعقد فينيويورك الشهر الجاري.واستعرض بشارة خلال اللقاء أهم الإصلاحات الداخلية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية للتخفيف من الأزمة المالية وتخفيض العجز بما يشمل إصلاح فاتورة الرواتب وصافي الإقراض والمنظومة الصحية و إصلاحات جوهرية أخرى .كما ناقش الطرفان حزمة المساعدات التي تقدمها الحكومة البريطانية لفلسطين منها مشروع "تكامل" الخاص بتقديم المساعدات الفنية للحكومة الفلسطينية بشأن تعزيز الأداء الحكومي في جانب الإصلاحات.ودعا بشارة خلال لقائه القنصل البريطاني كورنر إلى ضرورة تسوية الملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي و وقف كافة الاقتطاعات من أموال المقاصة للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها.وأشاد وزير المالية بالجهود المميزة التي تبذلها الحكومة البريطانية لإحداث تقدم ملموس بشأن العلاقات المالية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي والإفراج عن أموالنا المحتجزة لدى الاحتلال.