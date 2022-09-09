شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وزير التعاون التنموي والاقتصاد في لوكسمبورغ آخر المستجدات وتعزيز التعاون

اشتية يبحث مع وزير التعاون التنموي والاقتصاد في لوكسمبورغ آخر المستجدات وتعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في مكتبه برام الله، وزير التعاون التنموي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد في لوكسمبورغ فرانز فايوت، حيث بحث معه آخر المستجدات وتعزيز التعاون المشترك.

وثمن اشتية موقف لوكسمبورغ الداعم لفلسطين وموقفها الثابت من حل الدولتين واحترام القانون والشرعية الدولية، بالإضافة الى الدعم المالي المقدم للأونروا، داعيا لوكسمبورغ لفتح مكتب تمثيل لها بفلسطين بما يساهم في تعزيز التعاون على أعلى المستويات.

وقال رئيس الوزراء: "يجب على المجتمع الدولي والدول المؤمنة بحل الدولتين بالعمل فورا من أجل الحفاظ على حل الدولتين الذي تعمل إسرائيل يوميا على إنهائه، من خلال الاعتراف بفلسطين والحفاظ على المؤسسات الفلسطينية وتعزيزها، وتمكيننا من إجراء الانتخابات بما يشمل القدس".

كما استعرض رئيس الوزراء انتهاكات وإجراءات الاحتلال من عمليات القتل والاعتقالات اليومية بحق أبناء شعبنا، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والمناطق الفلسطينية، بالإضافة الى تسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وأشار اشتية الى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، والانفكاك التدريجي من العلاقة التي يفرضها واقع الاحتلال، وتعزيز القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر التبادل التجاري مع العالم، والعمل على حشد الدعم الدولي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة للحفاظ على حل الدولتين.

وبحث رئيس الوزراء مع الوزير الضيف تعزيز التعاون من خلال دعم لوكسمبورغ لمشاريع الطاقة المتجددة، وبرنامج البرمجة للشباب، بالإضافة إلى مشاريع تساهم في خلق فرص عمل.

من جانبه، أكد الوزير الضيف على دعم بلاده لحل الدولتين، ومساعيها لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات بين البلدين.


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