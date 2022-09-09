شؤون فلسطينية

مركز فلسطين يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

مركز فلسطين يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد
الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من استشهاد الأسير المريض ناصر أبوحميد"، (50 عاماً) من رام الله في أي لحظة بعد تراجع وضعه الصحي الى حد الخطورة القصوى نتيجة معاناته من مرض السرطان .

وقال مركز فلسطين، بأن الأسير أبو حميد يعانى من ظروف صحية خطيرة للغاية حيث انه مصاب بسرطان في الرئة، والذى اكتشف إصابته به في آب/أغسطس من العام الماضي نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تعرض لها على مدار سنوات، حيث ان اكتشاف المرض كان فى مراحل متقدمة، الامر الذى عرض حياته للموت.

 وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز ان الأسير أبو حميد يتعرض لجريمة اغتيال مباشرة حيث رفض الاحتلال إطلاق سراحه بشكل استثنائي، وفي نفس الوقت أهمل علاجه الأمر الذي أدى الى تردي وضعه الصحي بشكل خطير جداً وأصبح على حافة الموت، حيث توقف الأطباء عن إعطائه أدوية السرطان، لأنه تفشى في جميع أنحاء جسده الى ان وصل للعظم.

وحمَّل الاشقر سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسئولية الكاملة عن حياة الأسير ابوحميد الذى يقبع فى مستشفى "أساف هروفيه" منذ شهور، حيث يعيش أيامه الأخيرة ولا يزال الاحتلال يواصل جريمته باستمرار اعتقاله في هذه الظروف القاسية.

 وطالب الاشقر المنظمات الدولية الحقوقية والصحية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد الى يقبع فى سجون الاحتلال منذ 20 عاماً ويتعرض لمجزرة صحية حقيقية كان نتيجتها انه يصارع الموت فى ظل استهتار الاحتلال بحياته.

وبين الأشقر أن الأسير أبو حميد من مواليد 1972 وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة عام 1987 وأمضى أربعة شهور، وأُعيد اعتقاله مجددًا وحكم عليه الاحتلال بالسّجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليُعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات مع السلطة، وأُعيد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات.

و إبان انتفاضة الأقصى عام 2000 انخرط أبو حميد في مقاومة الاحتلال مجددًا، واُعتقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد سبع مرات و(50) عامًا وما يزال في الأسر حتّى اليوم، وقد اكتشف إصابته بمرض السرطان فى شهر آب، من العام الماضي، وخضع فى أكتوبر 2021، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لاستئصال الورم في الرئتين، ومع استمرار الإهمال الطبي بحقه تراجعت صحته بشكل كبير جداً وهو معرض للموت في أي لحظة.

أخبار ذات صلة

قطاع غزة: أربع إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

&#34;التعليم العالي&#34; والـ (UNDP) تختتمان المرحلة الأولى من مشروع خلق فرص عمل للشباب

"التعليم العالي" والـ (UNDP) تختتمان المرحلة الأولى من مشروع خلق فرص عمل للشباب

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

مشاركة واسعة بصلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

مشاركة واسعة بصلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

والدة الأسيرة دينا جرادات تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لابنتها

والدة الأسيرة دينا جرادات تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لابنتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الاثنين

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الاثنين

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

لجنة تنسيق البضائع تنشر أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهري سبتبمر وأكتوبر

لجنة تنسيق البضائع تنشر أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهري سبتبمر وأكتوبر

جماعات استيطانية تعلن نيتها &#34;نفخ البوق&#34; في المسجد الأقصى

جماعات استيطانية تعلن نيتها "نفخ البوق" في المسجد الأقصى

منوعات

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

عربي

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض &#34;جدري القرود&#34;

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

وزير الطاقة السعودي: &#34;أوبك+&#34; لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم