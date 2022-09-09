مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواة واي، على آخر المستجدات السياسية والميدانية، والتحضيرات التي تجريها القيادة الفلسطينية لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين.وأكد د. مجدلاني لدى لقائه عبر الزوم مع السفير واي بمكتبه في مدينة رام لله، اليوم الخميس، على الدور الهام الذي تلعبه جمهورية الصين الشعبية في المنطقة، ودعمها للقضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها واستمرار انتهاكات الاحتلال وإجراءاته القمعية المدعومة من الإدارة الأميركية.قائلا نعول على دعم االصين الشعبية وتحركها مع الدول الصديقة من أجل دعم الطلب الفلسطيني، وخصوصا أننا أمام تطورات عديدة في المنطقة و انسداد افق العملية السياسية الامر الذي يتطلب تدخلا دوليا تقوده الصين لطرح مبادرة سياسية .وشدد د.مجدلاني على ضرورة تحرك الدول الفاعلة على الساحة الدولية، من أجل العمل على انعقاد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية دولية وليس برعاية أميركية، مضيفا أنه على الأمم المتحدة اتخاذ قرار بتوفير حماية دولية لشعبنا من جرائم الاحتلال.من جانبه، أكد السفير واي مواصلة بلاده دعمها للقضية الفلسطينية، وتمسكها بقرارات الشرعية الدولية، قائلا: إن جمهورية الصين الشعبية سوف تبذل كل الجهود لدعم طلب فلسطين ، وأن بعثتها الدبلوماسية على تواصل دائم مع البعثة الفلسطينية .وتابع الشعب الفلسطيني يعاني يوميا، وهذا يتطلب تدخلا من المجتمع الدولي لفتح افاق للعملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية .وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي للجبهة محمد علوش .