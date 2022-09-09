سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية السوري د. فيصل المقداد، اليوم الخميس، السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة السورية دمشق.وأكد المقداد خلال استقباله السفير عبد الهادي على دعم سورية الدائم للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والدولة والاستقلال بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.وأشار بأنه رغم كل ما حصل في سوريا من اعتداءات إرهابية أصولية وإسرائيلية ستبقى فلسطين بالنسبة لها هي القضية المركزية.وأيضاَ أدان المقداد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مشيراً بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني.كما طالب المقداد جميع الدول العربية والإسلامية والدول المدافعة عن الحرية والسيادة والاستقلال بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الصهيونية.وأكد د. فيصل المقداد على دعم سوريا لتوجه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.ومن جهته ادان السفير عبد الهادي خلال اللقاء الاعتداءات الإسرائيلية الإرهابية المتكررة على الأراضي السورية مشيراً بأن هذه الاعتداءات تدل على إفلاس إسرائيل وإن كل هذه الاعتداءات من اجل الاستخدام الداخلي للانتخابات الإسرائيلية.كما ووضع السفير عبد الهادي وزير الخارجية السوري بصورة الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بحق أرضه وممتلكاته ومقدساته، كما وشرح ما تقوم به دولة الاحتلال في مدينة القدسمن مشاريع استعمارية تهويدية، بهدف تغيير طابعها العربي الإسلامي وعزلها عن محيطها الفلسطيني من خلال طوق استيطاني يحيط بالمدينة المقدسة.وأيضاً تطرق السفير عبد الهادي خلال اللقاء إلى تصريح رئيس وزراء حكومة الاحتلال "لبيد" بشأن عمليات إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.وأشار بأن هذه التصريحات توفر كامل الحماية للقتلة والمجرمين من الجنود وعناصر الإرهاب وتشجعهم على المزيد من عمليات القتل دون أي رادع أو قانون يحاسبهم.وتابع: إن حملة التصعيد الراهنة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ستؤدي حتما إلى زيادة دوامة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.بالإضافة وضع السفير عبد الهادي وزير الخارجية السوري بصورة توجه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بهدف تعزيز مكانة دولة فلسطين القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها.