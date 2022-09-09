شؤون فلسطينية

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة
فيصل المقداد والسفير عبد الهادي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجية السوري د. فيصل المقداد، اليوم الخميس، السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة السورية دمشق.

وأكد المقداد خلال استقباله السفير عبد الهادي على دعم سورية الدائم للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والدولة والاستقلال بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار بأنه رغم كل ما حصل في سوريا من اعتداءات إرهابية أصولية وإسرائيلية ستبقى فلسطين بالنسبة لها هي القضية المركزية.

وأيضاَ أدان المقداد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مشيراً بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته اتجاه الشعب الفلسطيني.

كما طالب المقداد جميع الدول العربية والإسلامية والدول المدافعة عن الحرية والسيادة والاستقلال بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الصهيونية.

وأكد د. فيصل المقداد على دعم سوريا لتوجه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومن جهته ادان السفير عبد الهادي خلال اللقاء الاعتداءات الإسرائيلية الإرهابية المتكررة على الأراضي السورية مشيراً بأن هذه الاعتداءات تدل على إفلاس إسرائيل وإن كل هذه الاعتداءات من اجل الاستخدام الداخلي للانتخابات الإسرائيلية.

كما ووضع السفير عبد الهادي وزير الخارجية السوري بصورة الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بحق أرضه وممتلكاته ومقدساته، كما وشرح ما تقوم به دولة الاحتلال في مدينة القدس
من مشاريع استعمارية تهويدية، بهدف تغيير طابعها العربي الإسلامي وعزلها عن محيطها الفلسطيني من خلال طوق استيطاني يحيط بالمدينة المقدسة.

وأيضاً تطرق السفير عبد الهادي خلال اللقاء إلى تصريح رئيس وزراء حكومة الاحتلال "لبيد" بشأن عمليات إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين الأبرياء.

وأشار بأن هذه التصريحات توفر كامل الحماية للقتلة والمجرمين من الجنود وعناصر الإرهاب وتشجعهم على المزيد من عمليات القتل دون أي رادع أو قانون يحاسبهم.

وتابع: إن حملة التصعيد الراهنة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ستؤدي حتما إلى زيادة دوامة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

بالإضافة وضع السفير عبد الهادي وزير الخارجية السوري بصورة توجه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بهدف تعزيز مكانة دولة فلسطين القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها.

أخبار ذات صلة

مركز فلسطين يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

مركز فلسطين يحذر من استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

قطاع غزة: أربع إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

&#34;التعليم العالي&#34; والـ (UNDP) تختتمان المرحلة الأولى من مشروع خلق فرص عمل للشباب

"التعليم العالي" والـ (UNDP) تختتمان المرحلة الأولى من مشروع خلق فرص عمل للشباب

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

مشاركة واسعة بصلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

مشاركة واسعة بصلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

والدة الأسيرة دينا جرادات تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لابنتها

والدة الأسيرة دينا جرادات تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لابنتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجدلاني: نتطلع لدعم صيني لطلب حصول دولة فلسطين للعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

سوريا تؤكد دعمها لتوجه الرئيس عباس لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الاثنين

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الاثنين

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

لجنة تنسيق البضائع تنشر أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهري سبتبمر وأكتوبر

لجنة تنسيق البضائع تنشر أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهري سبتبمر وأكتوبر

جماعات استيطانية تعلن نيتها &#34;نفخ البوق&#34; في المسجد الأقصى

جماعات استيطانية تعلن نيتها "نفخ البوق" في المسجد الأقصى

منوعات

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

ماذا ردت أحلام على تهنئة بخطوبة ابنها فاهد؟

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدة بعد ظهور أحمد سعد وزوجته

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

شاهد: أسما لمنور تكشف عن حقيقة زواجها بعد خلعها لزوجها الأخير

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

تعرف على أهم المواقف الطريفة في حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: دنيا سمير غانم تدعم ميرفت أمين بطريقة مؤثرة

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

شاهد: درة زروق تحدث ضجة بسعر آخر إطلالة لها

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

منة عرفة تكشف حقيقة خيانتها لزوجها السابق محمود المهدي

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد ثلاث شهور من زواجها.. هل انفصلت بوسي عن زوجها؟

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

بعد سنوات.. عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتكشف سبب انفصالها عن زوجها

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

شاهد: نادين نسيب نجيب تدخل بقصة حب جديدة.. هل مع قصي خولي؟

عربي

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض &#34;جدري القرود&#34;

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

وزير الطاقة السعودي: &#34;أوبك+&#34; لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم