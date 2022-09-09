شؤون فلسطينية

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة

اشتية يطالب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتقديم قروض ميسرة
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية في جدة د. محمد الجاسر، عبر تقنية الزوم، دعم البنك لفلسطين والتعاون المشترك.

وأطلع رئيس الوزراء رئيس البنك على الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين، كما وضعه في صورة الحصار المالي وتراجع المساعدات لفلسطين.

وثمن اشتية جهود البنك الإسلامي للتنمية وموظفيه على الجهد المبذول لدعم ومساعدة فلسطين لا سيما من خلال إدارة صندوقي الأقصى والقدس.

ودعا رئيس الوزراء البنك لزيادة حجم الدعم المقدم لفلسطين بالوقت الذي تراجعت فيه المساعدات الدولية، من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة، مؤكدا إيفاء فلسطين بكامل التزاماتها تجاه البنك.

كما دعا اشتية للإسراع في صرف أموال لدى البنك لتعزيز صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد والمخصص لعلاج التبعات الاقتصادية لجائحة (كورونا).

وفي ذات السياق، دعا رئيس الوزراء إلى تفعيل منحة خادم الحرمين الشريفين للقدس ووضع آلية جديدة لإنجازها.

وأشار اشتية الى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا، والانفكاك التدريجي من العلاقة التي يفرضها واقع الاحتلال، وتعزيز القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر التبادل التجاري مع العالم، والتوجه أكثر نحو العمق العربي على مختلف الأصعدة.

بدوره، أكد رئيس البنك على اهتمامه العالي بفلسطين والقدس على وجه الخصوص، وإعطائها أولوية في تسريع إجراءات البنك من أجل مساعدة شعبنا ودعمه للصمود على أرضه.

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