شؤون فلسطينية

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ

البرغوثي يستقبل فرانز فايوت وزير التنمية في لوكسمبرغ
رام الله - دنيا الوطن
استقبل د مصطفى البرغوثي في مدينة الخليل وزير التنمية في لوكسمبرغ فرانز فايوت والوفد المرافق له ورافقه في زيارة للبلدة القديمة في الخليل حيث اطلع على معاناة سكانها من الوجود الاستيطاني غير الشرعي.

واستمع لشرح الأهالي عما يتعرضون له من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيليين، بالإضافة الى المعاناة الإنسانية والاقتصادية بسبب إغلاق شارع الشهداء ومئات المحلات التجارية وتجزئة مدينة الخليل لصالح المستوطنين غير الشرعيين.

وشاهد الوزير والوفد المرافق له ما يتعرض له المصلون المتوجهون للصلاة في الحرم الإبراهيمي بسبب الحواجز وعمليات التفتيش، كما التقوا بأصحاب المحلات التجارية في المنطقة وسكان المناطق التي تمت مصادرة بنايات فلسطينية فيها. 

وشرح البرغوثي للوزير الضيف مخاطر استمرارا الاحتلال والاستيطان وما أنشأه من منظومة أبارتهايد وتمييز عنصري في الخليل وسائر أرجاء الأراضي الفلسطينية.

و زار الوفد عيادة جمعية الإغاثة الطبية التخصصية في مدينة الخليل و المساحة الآمنة فيها التي توفر خدمات صحة المرأة والرعاية الصحية و النفسية والقانونية للنساء الفلسطينيات و التقى بطواقم الإغاثة الطبية العاملة فيها والنساء المستفيدات من خدماتها، وأشاد الوزير فايوت بعمل الإغاثة الطبية وبالخدمات التي تقدمها في منطقة الخليل و التي تساعد على تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين لمواجهة التحديات التي يعيشونها.

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