مشاركة واسعة بصلاة الفجر في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

كما أدى المصلون صلاة الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي بالخليل، وسط مشاركات عائلات الخليل، وإسهام عدد من العائلات بتقديم الضيافة المشروبات الساخنة عن أرواح ذويهم المتوفين.



وأمّ المصلون المسجد القديم في بلدة قباطية جنوب غربي جنين، وأكدوا السير على درب الشهداء، وترحموا على روح طاهر زكارنة (19 عاما)، الذي استشهد يوم الإثنين الماضي.



وفي طوباس، أحيا أهالي مخيم الفارعة جنوب طوباس الفجر العظيم تحت عنوان "المجد للشهداء"، ووزعوا الحلويات عن روح يونس التايه الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال قبل يومين".



وكانت قد انطلقت دعوات للحشد والمشاركة في إحياء الفجر العظيم بالمسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر/أيلول، وتكثيف المشاركة في أداء صلاة الفجر والرباط في المسجد الأقصى المبارك، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.



رام الله - دنيا الوطنأدّى المئات من المواطنين صلاة الفجر فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي وعدد من مساجد الضفة الغربية.وأم المسجد الأقصى أعداد كبيرة من المواطنين لإحياء الفجر فيه، وامتلأت المصليات بالمصلين بينهم عائلات ضمت نساء وأطفال، نصرة للأقصى بعد نفخ البوق من المتطرف يهودا غليك قبل أيام.وعمّت مصليات المسجد حلقات القرآن والذكر عقب الصلاة، وواصل مئات المواطنين رباطهم بعد صلاة الفجر في باحات الأقصى، كما تناولوا فطوراً جماعياً في رحاب المسجد.