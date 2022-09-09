والدة الأسيرة دينا جرادات تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لابنتها



ولفت إلى ضرورة أخذ العلاج اللازم أو القيام بعمل عملية جراحية تتم من خلال وضع أنبوب في البطين ومن ثم وضعه تحت جلدة الرأس والرقبة والصدر والبطن ليصب ماء العصب للبطن.



ونوه إلى عدم أخذ العلاج اللازم يعمل على مضاعفات بارتفاع الضغط الدماغي أو ضعف رؤية العين حتى في بعض الأحيان تصل إلى عدم الرؤية مؤكداً على ضرورة التعجيل بعمل اللازم للأسيرة.

خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبأكدت والدة الأسيرة دينا جرادات أن ابنتها تعاني من مرض استسقاء الدماغ الذي يحتاج لأخذ علاج خاص وبشكل دوري.وقالت والدة الأسيرة في حديثها لـ"دنيا الوطن": إن "عدم أخذ ابنتها للعلاج المطلوب سيفاقم من حالتها الصحية سوءاً، وسيؤدي إلى حدوث مضاعفات معها".وأضافت: أن استمرار بقاء الماء على الدماغ يؤثر على الحالة الصحية لها والتي تؤثر بشكل أكبر على مجال الرؤية لديها وقد تؤدي إلى إصابتها بالعمى.وأوضحت أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت إلى البيت ونادت على اسمها وقامت باعتقالها، دون معرفة السبب وراء ذلك.بدوره، أكد دكتور محمود أبو خاصر، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مجمع الشفاء الطبي، أن مرض استقساء الدماغ يصيب الدماغ ويعمل على عدم تصريف مياه العصب لافتاً إلى أعراض هذا المرض وهي الغثيان والصداع .