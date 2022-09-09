بعد وفاة الملكة إليزابيث.. تعرّف إلى ترتيب خلافة العرش البريطاني

رام الله - دنيا الوطنبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يتعدل ترتيب خلافة العرش البريطاني ليصبح ابنها البكر ووريثها تشارلز أمير ويلز ملكا.تصل القائمة بحسب بعض الإحصائيات إلى الآلاف بمن فيهم أشخاص عاديون ونبلاء من أنحاء أوروبا، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.لكن الترتيب المباشر للخلافة يعود لأحفاد الملكة:1- الأمير وليام دوق كامبريدج - من مواليد 21 يونيو 1982، الابن البكر لتشارلز2 - الأمير جورج أمير كامبريدج - من مواليد 22 يوليو 2013، الابن البكر لوليام3- الأميرة شارلوت أميرة كامبريدج - من مواليد 2 مايو 2015، ابنة وليام الكبرى4- الأمير لويس أمير كامبريدج - من مواليد 23 أبريل 2018، النجل الثاني لوليام5- الأمير هاري دوق ساسكس - من مواليد في 15 سبتمبر 1984، الابن الثاني لتشارلز6- آرتشي ماونتباتن وندسور - من مواليد 6 مايو 2019، الابن البكر لهاري7- ليليبت ماونتباتن وندسور - من مواليد 4 يونيو 2021، ابنة هاري8 - الأمير أندرو دوق يورك - من مواليد 19 فبراير 1960 وهو الابن الثاني للملكة اليزابيث9- أميرة يورك بياتريس - من مواليد 8 أغسطس 1988. الابنة الكبرى لأندرو10- سيينا إليزابيث مابيلي موزي - من مواليد 18 سبتمبر 2021. ابنة بياتريس11- الأميرة يوجين أميرة يورك - من مواليد 23 مارس 1990. الإبنة الثانية لأندرو12- أوغوست بروكسبانك - من مواليد 9 فبراير 2021. نجل يوجين13- الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس - من مواليد 10 مارس 1964. الابن الثالث للملكة اليزابيث14- جيمس، فيكونت سيفيرن - من مواليد 17 ديسمبر 2007. نجل إدوارد15- ليدي لويز ماونتباتن وندسور - من مواليد 8 نوفمبر 2003. ابنة إدوارد16- الأميرة آن، صاحبة السمو الملكي - من مواليد 15 أغسطس 1950. ابنة الملكة اليزابيث17- بيتر فيليبس - من مواليد 15 نوفمبر 1977. نجل آن18- سافانا فيليبس - من مواليد 29 ديسمبر 2010. الابنة الكبرى لفيليبس19- إيسلا فيليبس - من مواليد 29 مارس 2012. ابنة فيليبس الثانية20- زارا تيندال - من مواليد 15 مايو 1981، ابنة آن21- ميا تيندال - من مواليد 17 يناير 2014. ابنة تيندال الكبرى22- لينا تيندال - من مواليد 18 يونيو 2018. الابنة الثانية لتيندال23- لوكاس تيندال - من مواليد 21 مارس 2021. نجل تيندالويلي أحفاد الملكة إليزابيث في الترتيب ستة من أحفاد أختها الراحلة الأميرة مارغريت، شقيقتها الوحيدة.ويتبعهم أحفاد أشقاء والدهم الملك جورج السادس. وهناك أكثر من 70 شخصا أحياء يتحدرون من سلالة والده الملك جورج الخامس، الذي توفي في 1936.فقط الأشخاص الذين هم من سلالة صوفيا هانوفر (1630-1714) ممن هم في "شركة مع كنيسة إنجلترا" يمكنهم أن يرثوا العرش، وفقًا لقانون التسوية لعام 1701.ويُستثنى الكاثوليك، فيما الملك هو الرأس الأعلى لكنيسة إنجلترا التي أسسها الملك هنري الثامن عام 1534.ولم يعد المتزوجون من كاثوليك محظورين من وراثة العرش. وفي التعديلات التي أدخلت على قوانين الخلافة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، لم يعد للذكور المولودين بعد 28 أكتوبر 2011 الأسبقية على شقيقاتهم الأكبر سناً.إضافة إلى بريطانيا، فإن ترتيب الخلافة متبع أيضا في عروش دول الكومنولث الأخرى.