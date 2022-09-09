أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الاثنين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 31-20 31-20 بيت لحم 31-20 31-20 31-20 رام الله والبيرة 30-19 30-19 30-19 طولكرم 32-23 32-23 32-23 نابلس 32-21 32-21 32-21 قلقيلية 32-23 32-23 32-23 جنين 35-23 35-23 35-23 سلفيت 31-20 31-20 31-20 طوباس 36-24 36-24 36-24 روابي 32-21 32-21 32-21 الخليل 30-19 30-19 30-19 غزه 31-24 31-24 31-24 أريحا 41-27 41-27 41-27 خانيونس 31-24 31-24 31-24 الأغوار الشمالية 38-25 38-25 38-25 رفح 32-23 32-23 32-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حارا نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا الى حار و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة على درجات الحرارة وتبقى درجات الحرارة اعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي