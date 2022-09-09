وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية



هذا وعرض "فايوت" على الوزير بشارة استمرار النقاشات والبحث المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والاستفادة من آليات تخفيض المخاطر للقطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة المتجددة .



بدوره أشاد وزير المالية بالتزام دولة لوكسمبورغ ودورها في دعم فلسطين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وثمن التزامها بالدعم المالي رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا .



من جهته، أكد الوزير "فرانز فايوت" أن حكومته أقرت دعم مالي جديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 12.3 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.



وأشار أن دعم حكومته للمشاريع الإنمائية في فلسطين يتراوح سنوياً سبعة ملايين دولار موزعة على أربعة قطاعات: الصحة ،التعليم ، الزراعة، التدريب المهني.







رام الله - دنيا الوطنبحث وزير المالية شكري بشارة مع وزير التعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية ووزير الاقتصاد في وزارة خارجية لوكسمبورغ "فرانز فايوت"، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.واستعرض بشارة، خلال الاجتماع، في مكتبه برام الله، الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن وزارة المالية تعمل في ظروفٍ استثنائية وسط المعيقات الإسرائيلية وعرقلتها لأي تقدم مالي وتنموي حقيقي في فلسطين.وخلال اللقاء، ناقش الطرفان إمكانية التعاون مع الحكومة الفلسطينية و وزارة المالية في مجال الطاقة المتجددة ورفع الاعتماد عليها وكذلك العمل في محطة تحلية المياه في قطاع غزة.