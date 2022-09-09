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شؤون فلسطينية

لجنة تنسيق البضائع تنشر أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهري سبتبمر وأكتوبر

لجنة تنسيق البضائع تنشر أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهري سبتبمر وأكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
نشرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، مساء الخميس، جدولًا يُظهر الأيام التي سيتم فيها إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهري أيلول/ سبتمبر وأكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على (فيسبوك)، إن "الجانب الإسرائيلي أبلغنا عن أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم لشهر سبتمبر و أكتوبر لسنة 2022 بسبب الأعياد الإسرائيلية".

وتابعت: "لذا نهيب بالتجارأخذ كافة التدابير اللازمة لتفادي أي ضرر قد يحدث في تصدير أو استيراد البضائع عبر معبر كرم أبو سالم جراء الاغلاقات القادمة".

وفيما يلي الجدول كما جاء عبر الصفحة الرسمية للجنة تنسيق البضائع: 




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