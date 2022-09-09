لجنة تنسيق البضائع تنشر أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهري سبتبمر وأكتوبر





وفيما يلي الجدول كما جاء عبر الصفحة الرسمية للجنة تنسيق البضائع:











رام الله - دنيا الوطننشرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، مساء الخميس، جدولًا يُظهر الأيام التي سيتم فيها إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال شهري أيلول/ سبتمبر وأكتوبر/ تشرين الأول.وقالت اللجنة عبر صفحتها على (فيسبوك)، إن "الجانب الإسرائيلي أبلغنا عن أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم لشهر سبتمبر و أكتوبر لسنة 2022 بسبب الأعياد الإسرائيلية".وتابعت: "لذا نهيب بالتجارأخذ كافة التدابير اللازمة لتفادي أي ضرر قد يحدث في تصدير أو استيراد البضائع عبر معبر كرم أبو سالم جراء الاغلاقات القادمة".