رئيسة الوزراء البريطانية: وفاة الملكة إليزابيث الثانية صدمة كبيرة للأمة وللعالم

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، إن " الملكة إليزابيث الثانية هي الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة".وأضافت تراس خلال خطابٍ لها، أمام مكتبها في داونينغ ستريت، بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أن "وفاة الملكة إليزابيث صدمة كبيرة للأمة وللعالم".وتابعت: "لقد نمت بلادنا وازدهرت في ظل حكمها... لقد كانت روح بريطانيا العظمى، وستدوم هذه الروح". وتابعت بالقول إن "بريطانيا هي الدولة العظيمة التي هي عليها اليوم بسببها". وفق ما نقل موقع (CNN بالعربية).والتقت تراس بالملكة ليتم تعيينها رسميًا رئيسة للوزراء، الثلاثاء الماضي، وهي رئيس الوزراء الخامس عشر والأخير الذي خدم في عهد إليزابيث.ووصفت تراس بلادها الآن بأنها "أمة حديثة ومزدهرة وديناميكية". وقالت: "في السراء والضراء، زودتنا الملكة إليزابيث الثانية بالاستقرار والقوة التي نحتاجها".وأضافت: "لقد كانت محبوبة من قبل الناس في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم. وتابعت بالقول إنها "كانت مصدر إلهام شخصي بالنسبة لي وللعديد من البريطانيين".