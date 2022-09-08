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"عملية جسر لندن".. تعرّف على بروتوكول ما بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

"عملية جسر لندن".. تعرّف على بروتوكول ما بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت السلطات في بريطانيا، اليوم الخميس، عن خطة "عملية جسر لندن" وذلك بعد إعلان قصر باكنغهام البريطاني، وفاة الملكة إليزابيث الثانية إثر تدهور صحتها.

ووفقًا لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن يوم وفاة الملكة، تبدأ سلسلة من الأحداث التي تُعرف باسم "عملية جسر لندن".

وتشمل "عملية جسر لندن" التي تم وضعها منذ الستينيات تفاصيل حول ما سيحدث خلال الأيام العشرة التالية لوفاة الملكة، بما في ذلك المكان الذي سيوضع فيه نعشها وكيف سيعلن رئيس الوزراء نبأ الوفاة، وكيف سيقضي الأمير تشارلز أيامه الأولى بصفته ملكا.

وحسب الخطة، يشار إلى يوم وفاة الملكة باسم D-Day، بينما سيشار إلى كل يوم بعد ذلك باسم D+1 و D+2 وما إلى ذلك. وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).

و يتم إجراء "سلسلة مكالمات" بعد ساعات من وفاة الملكة لإبلاغ رئيس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، والعديد من كبار الوزراء، والمسؤولين الحكوميين.

ومن ثم يتم إبلاغ رئيس الوزراء من قبل السكرتير الخاص للملكة، وكذلك مكتب مجلس الملكة الخاص.

كما يتم إعطاء الأمناء الدائمين للوزارات نصًا لإبلاغ وزراء الحكومة الآخرين نصه: "لقد تم إبلاغنا للتو بوفاة جلالة الملكة".

وبدوره يرسل سكرتير مجلس الوزراء رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى كبار موظفي الخدمة المدنية، نسخة مسودة كتب عليها: "زملائي الأعزاء، أكتب بحزن لأبلغكم بوفاة جلالة الملكة".

وبعد تلقي هذا البريد الإلكتروني، يتم تنكيس الأعلام عبر وايت هول (هو طريق في مدينة ويستمنستر وسط لندن) إلى نصف سارية.

أما بالنسبة للجمهور، فيجري إخبارهم "بإخطار رسمي" تسلمه الأسرة المالكة، حسب ما ورد في الوثائق.

ويقوم الطيارون أيضًا بإبلاغ الركاب على متن الرحلات الجوية إذا تم الإعلان عن الأخبار عندما يكونون في الجو.

وسيتم تأجيل جلسة البرلمان البريطاني، وكذلك الهيئات التشريعية المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وبعد ذلك يدلي رئيس الوزراء ببيان، لن يُسمح لأي أعضاء آخرين في حكومة المملكة المتحدة بالإدلاء بأي نوع من البيانات إلا بعد ذلك.

ويكون لديهم بعد ذلك لقاء مع الملك الجديد تشارلز، فيما يقدم أعضاء البرلمان التحية للراحلة في مجلس العموم في اليوم التالي لوفاتها، ويتم تعليق الأعمال البرلمانية لمدة 10 أيام.

وفي اليوم التالي لوفاة الملكة، يجتمع مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس لإعلان الأمير تشارلز ملكًا جديدًا.

ويحضر مئات، بمن فيهم رئيس الوزراء وكبار وزراء الحكومة، الذين يُطلب منهم جميعًا ارتداء لباس الصباح أو بدلات طويلة مع ربطات عنق سوداء أو داكنة.

وفي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، كما هو مذكور في الوثائق، يعقد مجلس الوزراء ورئيس الوزراء لقاءً مع الملك تشارلز.

وفي اليوم الثالث بعد الوفاة، يتلقى الملك التعازي في قاعة وستمنستر، ويبدأ بعد ذلك جولة في المملكة المتحدة، حيث تكون المهمة الأولى هي زيارة البرلمان الاسكتلندي.

إذا ماتت في قلعة بالمورال في اسكتلندا، يجري نقل جثمانها إلى لندن بالقطار الملكي كجزء من عملية تعرف باسم "يونيكورن" في الوثائق.

إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يجري نقل الجثة بالطائرة، وفي كلا السيناريوهين يجري استقبال النعش من قبل رئيس الوزراء وكبار الوزراء.

وفي اليوم الرابع بعد الوفاة، تكون هناك بروفة لسير موكب التابوت من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر.

تعلن العائلة المالكة عن خطط الجنازة، والتي تجري على الأرجح بعد 10 أيام من وفاة الملكة.

وتقام الجنازة في كنيسة وستمنستر، ويكون هناك صمت لمدة دقيقتين في منتصف النهار، وتُدفن في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في وندسور.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما) احتفلت في يونيو/ حزيران الماضي بمرور 70 سنة على جلوسها على العرش، ما جعلها أطول ملكة تعمر في الحكم في تاريخ بلادها.

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