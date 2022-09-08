مباشر | وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهر 96 عاماً

دولي

الرئيس عباس يعزي الملك تشارلز الثالث والشعب البريطاني برحيل الملكة اليزابيث الثانية

الرئيس عباس يعزي الملك تشارلز الثالث والشعب البريطاني برحيل الملكة اليزابيث الثانية
محمود عباس - الرئيس الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، برحيل الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الرئيس عباس، في برقية التعزية التي بعثها للملك تشارلز الثالث: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، بعد أن كرست حياتها في خدمة وطنها وشعبها، منذ اعتلائها العرش لعقود طويلة قضتها في العطاء وعمل الخير وتأدية واجباتها الملكية، تاركةً إرثاً زاخماً سيبقى محفوراً في أذهان وقلوب الأجيال".

وأضاف الرئيس: "وإننا إذ نشارككم عميق الحزن على رحيل جلالتها، لنتقدم لجلالتكم ومن خلالكم للعائلة السامية وللحكومة والشعب البريطاني الصديق، بأسمى عبارات التعازي القلبية، راجين الله تعالى لروح الفقيدة الكبيرة السكينة والطمأنينة، وأن يلهمكم ومحبيها حول العالم جميل الصبر وحسن العزاء".

كما أبرق لرئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس معزيا إياها والحكومة والشعب البريطاني الصديق برحيل الملكة إليزابيث الثانية.

أخبار ذات صلة

رئيسة الوزراء البريطانية: وفاة الملكة إليزابيث الثانية صدمة كبيرة للأمة وللعالم

رئيسة الوزراء البريطانية: وفاة الملكة إليزابيث الثانية صدمة كبيرة للأمة وللعالم

&#34;عملية جسر لندن&#34;.. تعرّف على بروتوكول ما بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

"عملية جسر لندن".. تعرّف على بروتوكول ما بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهر 96 عاماً

وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهر 96 عاماً

بريطانيا: قلق بشأن الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية

بريطانيا: قلق بشأن الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية

قبيل مغادرتهم ألبانيا .. دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق

قبيل مغادرتهم ألبانيا .. دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق

مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق النار في ولاية تينيسي

مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق النار في ولاية تينيسي

إيران تزيد مخزونها النووي في ظل التوتر عالميًا

إيران تزيد مخزونها النووي في ظل التوتر عالميًا

موسكو: إطلاق النار على محطة &#34;زاباروجيا&#34; مصدره أوكراني

موسكو: إطلاق النار على محطة "زاباروجيا" مصدره أوكراني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بعد 32 يومًا.. الأسير أحمد موسى يعلّق إضرابه عن الطعام

بعد 32 يومًا.. الأسير أحمد موسى يعلّق إضرابه عن الطعام

حماس تعلّق على أوامر &#34;لبيد&#34; بإطلاق النار على المدنيين بالضفة

حماس تعلّق على أوامر "لبيد" بإطلاق النار على المدنيين بالضفة

نادي الأسير: الأسير &#34;أبو حميد&#34; المصاب بالسرطان يحتضر

نادي الأسير: الأسير "أبو حميد" المصاب بالسرطان يحتضر

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

ائتلاف &#34;أمان&#34; يُعلق على بيان وزارة المالية بشأن ما يُصرف للوزراء شهرياً

ائتلاف "أمان" يُعلق على بيان وزارة المالية بشأن ما يُصرف للوزراء شهرياً

فيديو.. غزة: &#34;الإعلام المجتمعي&#34; ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية

فيديو.. غزة: "الإعلام المجتمعي" ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية

&#34;الأسرى&#34; بغزة: الحبس المنزلي للأطفال تدمير لمستقبلهم وانعكاس على حالتهم النفسية والأُسرية

"الأسرى" بغزة: الحبس المنزلي للأطفال تدمير لمستقبلهم وانعكاس على حالتهم النفسية والأُسرية

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تطالب المهن التمثيلية بإحالة أحمد الفيشاوى إلى لجنة تأديب

شاهد: فنانة شهيرة تطالب المهن التمثيلية بإحالة أحمد الفيشاوى إلى لجنة تأديب

شاهد: صور صادمة لميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا

شاهد: صور صادمة لميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا

شاهد: روان بن حسين تسخر من متابِعة سألتها عن حقيقة لون بشرتها

شاهد: روان بن حسين تسخر من متابِعة سألتها عن حقيقة لون بشرتها

شاهد: درة زروق وزوجها يكشفان أسرار للمرة الأولى عن حياتهم الشخصية

شاهد: درة زروق وزوجها يكشفان أسرار للمرة الأولى عن حياتهم الشخصية

شاهد: هاني شاكر يهاجم حمو بيكا &#34;أول من غنى لزنا المحارم&#34;

شاهد: هاني شاكر يهاجم حمو بيكا "أول من غنى لزنا المحارم"

شاهد تقليد حمو بيكا الأعمى لمحمد رمضان يضعه في ورطة

شاهد تقليد حمو بيكا الأعمى لمحمد رمضان يضعه في ورطة

تطوّر جديد في خلاف شيرين وحسام حبيب بعد التحقيق معهم

تطوّر جديد في خلاف شيرين وحسام حبيب بعد التحقيق معهم

شاهد: عفاف شعيب تنفجر على الجمهور المصري بسبب آخر &#34;تريند&#34;

شاهد: عفاف شعيب تنفجر على الجمهور المصري بسبب آخر "تريند"

عمر كمال يواجه فرض غرامة مالية كبيرة بسبب هذه الأغنية

عمر كمال يواجه فرض غرامة مالية كبيرة بسبب هذه الأغنية

منة فضالي ترفض احتفالها بيوم ميلادها.. لهذا السبب

منة فضالي ترفض احتفالها بيوم ميلادها.. لهذا السبب

عربي

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض &#34;جدري القرود&#34;

الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

وزير الطاقة السعودي: &#34;أوبك+&#34; لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم