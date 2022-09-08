الأردن تسجّل أول إصابة بمرض "جدري القرود"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابة بـ"جدري القرود" في المملكة .وقالت "الصحة الأردنية" في بيان صحفي إن "المصاب مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد إلى الأردن بتاريخ 20/8/2022".وأضافت أنّ الأعراض بدأت تظهر على المواطن بتاريخ 25/8/2022 بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد اللمفاوية، وعولج على أساس التهاب في الحلق، لكن بعد خمسة أيام ظهرت علية بثور جلدية على الوجهة واليدين، حيث راجع أمس أحد الأطباء الذي شك في كون الحالة "جدري القرود" فقام بأخذ عينة من البثور الجلدية وعينة دم وفُحصت بواسطة (PCR) في أحد المختبرات الخاصة حيث ظهرت نتيجة العينة هذا اليوم إيجابية، أي أنه مصاب بـ"جدري القرود".وأشارت إلى أنّ المريض الآن بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي التام ومعزول في منزله، ويتم الآن استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين ليتم متابعتهم حسب الأصول، لافتة إلى اتخاذها لكافة الإجراءات الصحية المعتمدة للتعامل مع حالات الإصابة بجدري القردة والتي تتضمن عزل الحالة المصابة ومتابعتها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.وأكدت "الصحة الأردنية" استمرارها بمتابعة مرض جدري القردة والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.يذكر أن المرض لا ينتقل إلاّ من خلال الاتصال اللصيق مع الأشخاص المصابين.