وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهر 96 عاماً

رام الله - دنيا الوطنأعلن قصر باكنغهام، مساء اليوم وفاة ملكة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما.كما وتقرّر تنكيس الأعلام في قصر باكنغهام بعد وفاة الملكة، في حين سيخلف ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز (73) عاماً والدته إليزابيث الثانية ملكا لبريطانيا.وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعرب أطباء الملكة إليزابيث الثانية عن قلقهم بشأن صحتها وأوصوا بأن تخضع للإشراف الطبي".وقال قصر باكنغهام خلال بيان، إنه "تم إبلاغ أسرتها بهذه التطورات، وأن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام توجها إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال بأسكتلندا، بعد أنباء عن قلق الأطباء بشأن صحتها".بدورها، قالت رئيسة الوزراء ليز تراس إن "الدولة بأكملها" تشعر "بالقلق البالغ" إزاء هذه الأنباء، وأضافت "قلبي وقلوب المواطنين في المملكة المتحدة مع الملكة وأسرتها في هذا الوقت".