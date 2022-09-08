شؤون فلسطينية

"لبيد": سنتصرف بقسوة من أجل تحقيق الاستقرار بالضفة

"لبيد": سنتصرف بقسوة من أجل تحقيق الاستقرار بالضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد، مساء اليوم، بأن لبيد عقد جلسة اليوم لتقييم الأوضاع ووقف ما أسماه التدهور الأمني في الضفة الغربية. 

وقال مكتب لبيد إنه "على ضوء ارتفاع حدة العمليات في الضفة الغربية، عقد رئيس الوزراء لبيد اليوم، جلسة لتقييم الأوضاع".

وتابع أن "الجلسة تأتي بغية بلورة أدوات وخطوات فورية، من شأنها تحقيق الاستقرار في الضفة، ووقف التدهور الأمني".

وقال لبيد، إنه "من الآن سنعمل بجد وبدون تنازلات، وبجميع القوات، سنتصرف بقسوة وبلا هوادة ضد أولئك الذين يحاولون إلحاق الأذى بنا". وفق تعبيره

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