بالصور.. إعلام إسرائيلي يزعم: اعتقال فلسطيني في يافا خطّط لتنفيذ هجوم كبير

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، باعتقال فلسطيني في يافا (من سكان نابلس)، بزعم تخطيطه تنفيذ هجوم كبير في تل أبيبوقالت شرطة الاحتلال إنه تم "اعتقال فلسطيني في يافا، (من سكان نابلس) ضبط بحوزته كلاشنيكوف وعبوتين أنبوبيّتين، ملابسات الحادث وخلفيته قيد الفحص".في حين، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) قول مسؤول أمني إن "الفلسطيني الذي اعتقل قبل قليل في يافا، خطط لهجوم كبير في تل أبيب".وزعمت القناة (13) الإسرائيلية، أن "الفلسطيني من سكان نابلس واعتقل في يافا، واعترف خلال التحقيق الأولي "جئت لتنفيذ عملية في تل أبيب".