شؤون فلسطينية

حماس تعلّق على أوامر "لبيد" بإطلاق النار على المدنيين بالضفة

حماس تعلّق على أوامر "لبيد" بإطلاق النار على المدنيين بالضفة
فوزي برهوم
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن "إصرار لابيد على إطلاق يد جنوده في القتل المتعمّد ضد أهلنا في الضفة الغربية يكشف الوجه القبيح للإرهاب الصهيوني الذي لن يُثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة".

وتابع برهوم خلال صريح صحفي، اليوم الخميس، أنَّ "تصريحات رئيس وزراء العدو يائير لابيد، التي أكّد فيها إصراره على التمسّك بإعطاء الأوامر لجنوده بإطلاق النارعلى المدنيين من أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، تكشف مجدّداً إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة، وتُثبت اعترافه الرّسمي بجرائم القتل بدم بارد التي يمارسها جنوده على امتداد أرضنا المحتلة".

وأضاف: "نحذّر في حركة حماس قادة الاحتلال من مغبّة المُضي في هذه الإجراءات الخطيرة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال على استمرار جرائمهم البشعة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتي نؤكّد أنّها مهما بلغت في الوحشية، فلن تُثني شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة وتقرير المصير".

أخبار ذات صلة

بالصور.. إعلام إسرائيلي يزعم: اعتقال فلسطيني في يافا خطّط لتنفيذ هجوم كبير

بالصور.. إعلام إسرائيلي يزعم: اعتقال فلسطيني في يافا خطّط لتنفيذ هجوم كبير

&#34;التعليم&#34; بغزة تُعلن موعد اختبار المتقدمين لوظيفة معلم في الكويت

"التعليم" بغزة تُعلن موعد اختبار المتقدمين لوظيفة معلم في الكويت

نادي الأسير: الأسير &#34;أبو حميد&#34; المصاب بالسرطان يحتضر

نادي الأسير: الأسير "أبو حميد" المصاب بالسرطان يحتضر

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

ائتلاف &#34;أمان&#34; يُعلق على بيان وزارة المالية بشأن ما يُصرف للوزراء شهرياً

ائتلاف "أمان" يُعلق على بيان وزارة المالية بشأن ما يُصرف للوزراء شهرياً

شقيقها بـ&#34;موت سريري&#34; جراء نفس الأعراض.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ طفلة من ديرالبلح

شقيقها بـ"موت سريري" جراء نفس الأعراض.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ طفلة من ديرالبلح

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد يونس تايه

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد يونس تايه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

فيديو.. غزة: &#34;الإعلام المجتمعي&#34; ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية

فيديو.. غزة: "الإعلام المجتمعي" ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية

&#34;الأسرى&#34; بغزة: الحبس المنزلي للأطفال تدمير لمستقبلهم وانعكاس على حالتهم النفسية والأُسرية

"الأسرى" بغزة: الحبس المنزلي للأطفال تدمير لمستقبلهم وانعكاس على حالتهم النفسية والأُسرية

اللجنة السياسية في المجلس الوطني تؤكد على توثيق جرائم الاحتلال ورفعها للجنائية الدولية

اللجنة السياسية في المجلس الوطني تؤكد على توثيق جرائم الاحتلال ورفعها للجنائية الدولية

&#34;مركز حماية&#34; يقدم إحاطة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في فلسطين

"مركز حماية" يقدم إحاطة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في فلسطين

&#34;الخارجية&#34; تصدر إعلاناً بشأن الطلبة الراغبين بالعودة إلى أوكرانيا

"الخارجية" تصدر إعلاناً بشأن الطلبة الراغبين بالعودة إلى أوكرانيا

صبري يحذر من مخططات الاحتلال لإتمام الصبغة اليهودية على الأقصى

صبري يحذر من مخططات الاحتلال لإتمام الصبغة اليهودية على الأقصى

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تطالب المهن التمثيلية بإحالة أحمد الفيشاوى إلى لجنة تأديب

شاهد: فنانة شهيرة تطالب المهن التمثيلية بإحالة أحمد الفيشاوى إلى لجنة تأديب

شاهد: صور صادمة لميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا

شاهد: صور صادمة لميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا

شاهد: روان بن حسين تسخر من متابِعة سألتها عن حقيقة لون بشرتها

شاهد: روان بن حسين تسخر من متابِعة سألتها عن حقيقة لون بشرتها

شاهد: درة زروق وزوجها يكشفان أسرار للمرة الأولى عن حياتهم الشخصية

شاهد: درة زروق وزوجها يكشفان أسرار للمرة الأولى عن حياتهم الشخصية

شاهد: هاني شاكر يهاجم حمو بيكا &#34;أول من غنى لزنا المحارم&#34;

شاهد: هاني شاكر يهاجم حمو بيكا "أول من غنى لزنا المحارم"

شاهد تقليد حمو بيكا الأعمى لمحمد رمضان يضعه في ورطة

شاهد تقليد حمو بيكا الأعمى لمحمد رمضان يضعه في ورطة

تطوّر جديد في خلاف شيرين وحسام حبيب بعد التحقيق معهم

تطوّر جديد في خلاف شيرين وحسام حبيب بعد التحقيق معهم

شاهد: عفاف شعيب تنفجر على الجمهور المصري بسبب آخر &#34;تريند&#34;

شاهد: عفاف شعيب تنفجر على الجمهور المصري بسبب آخر "تريند"

عمر كمال يواجه فرض غرامة مالية كبيرة بسبب هذه الأغنية

عمر كمال يواجه فرض غرامة مالية كبيرة بسبب هذه الأغنية

منة فضالي ترفض احتفالها بيوم ميلادها.. لهذا السبب

منة فضالي ترفض احتفالها بيوم ميلادها.. لهذا السبب

عربي

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

وزير الطاقة السعودي: &#34;أوبك+&#34; لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

سوريا: مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب

سوريا: مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب