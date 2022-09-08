شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة تُعلن موعد اختبار المتقدمين لوظيفة معلم في الكويت

"التعليم" بغزة تُعلن موعد اختبار المتقدمين لوظيفة معلم في الكويت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الخميس، موعد امتحان المتقدمين لوظيفة معلم في الكويت.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن "امتحان المتقدمين لوظيفة معلم في الكويت سيعقد يوم السبت المقبل ١٠ /٩/ ٢٠٢٢".

وأضافت أنه "على المتقدمين من قطاع غزة- لوظيفة معلم للعمل في دولة الكويت الشقيق والمقبولة طلباتهم التوجه إلى منتجع بلو بيتش غزة  - شارع المخابرات، يوم السبت 10 سبتمبر 2022 لتقديم الامتحان التحريري مصطحبين الهوية الشخصية".

وأشارت إلى أن "الامتحانات ستُعقد  بحضور وفد وزارة التعليم الكويتية وفق الجدول التالي":

اختبار الرياضيات (المجموعة الأولى)  يوم السبت 10 سبتمبر 2022  الساعة 9:00 صباحاً.

اختبار العلوم  يوم السبت 10 سبتمبر 2022   الساعة 10:30 صباحاً

اختبار اللغة الإنجليزية  يوم السبت 10 سبتمبر 2022  الساعة 11:30 صباحاً

اختبار اللغة الفرنسية  يوم السبت 10 سبتمبر 2022  الساعة 1:00 ظهراً

اختبار الرياضيات (المجموعة الثانية)  يوم السبت  10 سبتمبر 2022 الساعة 2:00 ظهراً

ولفتت إلى أن "يوم الأحد 11  سبتمبر 2022  ستُجرى المقابلات  الساعة 8:00 صباحاً".

وقالت إن "إجراء المقابلات سيستمر  يوم الإثنين والثلاثاء 12 و13 سبتمبر 2022  الساعة 8:00 صباحاً".

وأضافت: "في يوم الأربعاء 14  سبتمبر 2022  سيكون هناك إجراءات إدارية الساعة 8:00 صباحاً."

ونوّهت إلى أنه في ذات اليوم 14 سبتمبر ستتم مغادرة قطاع غزة  الساعة 12:00 صباحاً.

وتابعت أنه "سيتم عقد المقابلات للناجحين في الاختبار التحريري على مدار ثلاثة أيام متواصلة تبدأ من يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 وتنتهي مساء يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022،علماً بأنه ستتم إجراءات التعاقد مع الناجحين في المقابلات مباشرة في ذات اليوم".

وشدّدت على المتقدمين "احضار الوثائق التالية: الشهادات الجامعية وكشف العلاماتجواز السفر ساري المفعول.صورة عن الهوية الشخصية.صورة عن شهادة الميلاد.السيرة الذاتية.شهادات الخبرة إن وجدت و8 صور شخصية "خلفية زرقاء"".

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