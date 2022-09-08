بريطانيا: قلق بشأن الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن أطباء الملكة إليزابيث الثانية أعربوا عن قلقهم بشأن صحتها وأوصوا بأن تخضع للإشراف الطبي".



وقالت إنه: " تم إبلاغ أسرتها بهذه التطورات، وأن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام توجها إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال بأسكتلندا، بعد أنباء عن قلق الأطباء بشأن صحتها". وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).



بدورها، قالت رئيسة الوزراء ليز تراس إن "الدولة بأكملها" تشعر "بالقلق البالغ" إزاء هذه الأنباء، وأضافت "قلبي وقلوب المواطنين في المملكة المتحدة مع الملكة وأسرتها في هذا الوقت".



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الملكة البالغة من العمر 96 عاما، تعاني مند أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي من مشكلات صحية، سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.









رام الله - دنيا الوطن