شؤون فلسطينية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية تمام خضر في مكتبها، وفداً من ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية، ضم سعيد كنعان ، ومحمد زهران حسونة، واصف معلا، سوسن باكير ، مها المصري، عبد العزيز الهندي، فواز عقل، وذلك بحضور مدير الإشراف في المديرية سليم قواريق، الموجه المهني حنان جاموس.

وفي بداية الزيارة قدم الوفد أحر التهاني والتبريكات لتمام خضر لتوليها المنصب الجديد واستلام مهام مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس، متمنيين لها المزيد من النجاح والسداد.

وأوضح حسونة استعداد الملتقى التام في تنظيم البرامج التنموية والاجتماعية، لوجود ١٤ هيئة متخصصة في التدريب المهني، وعمل سلسلة من حلقات الورش والندوات لوضع الأسس السليمة.

بدورها، شكرت خضر الوفد على قدومهم، وقالت نحن شركاء في الميدان والذي يجمعنا هو الحجر والأرض والميدان، ونؤمن بقدرتكم للسعي في تحسين جودة الخدمة التي يتم تقديمها للفئات، ودوركم الكبير في جذب الأفراد في ظل سياسة الوزارة والانتقال من الإغاثة إلى التنمية، وفي ظل وجود إدارة الحالة، والفقر متعدد الأبعاد، ومشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

بدوره، تحدث حسونة عن لجنة الحكمة والمسائلة الاجتماعية، وهي لجنة مستقلة تشرف على عدة أمور، من ضمنها الحكمة، أي الموازنة بين المواطنة والحكومة.

وأكد كنعان بكلمته في التركيز على دور الملتقى والوزارة في تغيير المجتمع نحو الأفضل، وذلك بالسعي لتحويله من المجتمع الأبوية إلى المجتمع الديمقراطي من خلال تنظيم المحاضرات والاجتماعات واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن الحوار هو الأسلوب الأمثل في التواصل.

وأوضحت المصري أن التغيير الحقيقي يكمن في تنظيم أنشطة علمية تمتاز بالاستمرارية والاستدامة.

وأضاف المعلى أنه يجب التوجه لتعزيز الفهم والوعي بما يخص مفهوم التنمية المستدامة، وتنظيم لقاء تضامني للخروج بتوصيات تفيد خدمة وتنمية المجتمع على المدى البعيد.

وأكدت باكير على أننا سنكون الداعم الأكبر في تنفيذ المشاريع الصغيرة المستدامة للفئات الريادية.

من جانبها، أكدت خضر ومدراء العاملون في المديرية على تعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة.

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