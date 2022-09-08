شؤون فلسطينية

شقيقها بـ"موت سريري" جراء نفس الأعراض.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ طفلة من ديرالبلح

شقيقها بـ"موت سريري" جراء نفس الأعراض.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ طفلة من ديرالبلح
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المواطن بشير أبو مغصيب، الرئيس محمود عباس بعمل تحويلة طبية سريعة لطفلته نور، والتي تعاني من ارتفاع على درجات الحرارة دون معرفة التشخيص اللازم لها من قبل الأطباء في قطاع غزة.

وقال أبو مغصيب  من سكان "وادي السلقا" في دير البلح وسط قطاع غزة، إن طفلته ذات الخمس سنوات تعاني من ارتفاع مفاجئ على درجات الحرارة، ولم يستطع الأطباء في مستشفى شهداء الأقصى من تشخيص حالتها الطبية ومعرفة طبيعة مرضها.

وأضاف أن المستشفى الاستشاري في رام الله، رفض استقبال حالة نور بحجة عدم وجود أسرة كافية وفارغة في قسم العناية المكثفة.

وأشار إلى أن شقيقها عبدالله سبعة أعوام كان يعاني من نفس الأعراض ولم يتم تشخيص حالته بشكل صحيح، مما أدى إلى مضاعفة حالته الصحية سوءاً، ليرقد الآن في غرفة العناية المكثفة في مستشفى النصر للأطفال حيث يعاني من ( تلف في جميع أعضاءه الحيوية وتوقف في عمل الكبد والكلى والرئتين وبكتيريا بالدم).

رقم التواصل مع المواطن بشير أبو مغصيب 0592818099








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