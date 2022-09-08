شؤون فلسطينية

فيديو.. غزة: "الإعلام المجتمعي" ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية

فيديو.. غزة: "الإعلام المجتمعي" ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية
خاص دنيا الوطن
نظم مركز الإعلام المجتمعي، الأربعاء، جلسة للاستماع حول المشكلات المتعلقة بمحطات تحلية المياه العامة والسبيل ودور المؤسسات الرسمية والحكومية وحدود مسؤولياتها.

وحضر الجلسة كل ممثلون عن سلطة المياه وجودة البيئة، وزارة الاقتصاد، ممثل عن دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، بالإضافة إلى ثلة من الباحثين والأكاديميين والمخاتير والوجهاء. 

وطالب المشاركون، كافة الجهات المسؤولة عن محطات التحلية، بالاهتمام أكثر في هذا الجانب، بسبب ازدياد ملوحة المياه الواصلة إلى البيوت في مختلف مناطق القطاع. 

وبدوره، قال ممثل سلطة المياه وجودة البيئة م. مازن البنا إن حل أي مشكلة تخص ملوح المياه لا بد من تضافر الجهود من الجميع والحكومة، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ بتوصيات الجلسة ورفعها إلى المسؤولين. 

ومن جهتها، أكدت مديرة مركز الإعلام المجتمعي عندليب عدوان، أن الهدف من الجلسة الوصول إلى حل لكافة الإشكاليات التي تواجه عمل محطات المياه، وذلك ضمن سلسلة مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية. 

وتأمل عدوان، أن يستمع كل مسؤول لهذه المشكلات التي تواجه محطات تحلية المياه، وكذلك ما يعاني أبناء شعبنا في قطاع غزة جراء ملوحة المياه. 


 


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