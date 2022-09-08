رأفت: إسرائيل تتحمل تبعات تصعيد عدوانها المستمر في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت: "إن سلطات الاحتلال بعدوانها المستمر على الأرض والإنسان الفلسطيني تتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهذا العدوان المتواصل والمتصاعد يجير أيضا في إطار السباق الانتخابي في إسرائيل".وحمل رأفت في تصريح له، أمس الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية نتائج وتبعات التصعيد الممنهج والخطير الذي تقوم به ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأكد رأفت أن مسلسل العدوان الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية لن يتوقف مالم تكن هناك وقفة جادة وفاعلة من المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال من أجل الزامها بوقف عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.وأوضح رأفت أن الاعتداءات الإسرائيلية من إعدامات ميدانية، وهدم للمنازل والمؤسسات الفلسطينية، والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، وتكثيف الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية، وتهويد مدينة القدس الشرقية، واستمرار حصار قطاع غزة، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها المستوطنين من اعتداءات على المدن والقرى والبلدات الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال أصبح جزء من سياسة الاحتلال اليومية في ارضنا المحتلة.كما استنكر رأفت عزم إسرائيل شرعنه عشرات المواقع الاستيطانية الزراعية بمساحات تقدر 240 ألف دونم ومخططتها الأخرى بوضع اليد على مليون دونم من "بيسا" شمالاً إلى "مسافر يطا" جنوباً في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي وقرار مجلس الدولي 2334.ونوه رأفت إلى أن استمرار إسرائيل بإجراءاتها ستؤدي إلى جر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى وهذا لن يترك لنا خيار سوى الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي التي طالبت بوقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال وتعليق الاعتراف بها.