شؤون فلسطينية

رأفت: إسرائيل تتحمل تبعات تصعيد عدوانها المستمر في الأراضي الفلسطينية

رأفت: إسرائيل تتحمل تبعات تصعيد عدوانها المستمر في الأراضي الفلسطينية
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت: "إن سلطات الاحتلال بعدوانها المستمر على الأرض والإنسان الفلسطيني تتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهذا العدوان المتواصل والمتصاعد يجير أيضا في إطار السباق الانتخابي في إسرائيل".

وحمل رأفت في تصريح له، أمس الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية نتائج وتبعات التصعيد الممنهج والخطير الذي تقوم به ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد رأفت أن مسلسل العدوان الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية لن يتوقف مالم تكن هناك وقفة جادة وفاعلة من المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال من أجل الزامها بوقف عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأوضح رأفت أن الاعتداءات الإسرائيلية من إعدامات ميدانية، وهدم للمنازل والمؤسسات الفلسطينية، والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، وتكثيف الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية، وتهويد مدينة القدس الشرقية، واستمرار حصار قطاع غزة، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها المستوطنين من اعتداءات على المدن والقرى والبلدات الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال أصبح جزء من سياسة الاحتلال اليومية في ارضنا المحتلة.

كما استنكر رأفت عزم إسرائيل شرعنه عشرات المواقع الاستيطانية الزراعية بمساحات تقدر 240 ألف دونم ومخططتها الأخرى بوضع اليد على مليون دونم من "بيسا" شمالاً إلى "مسافر يطا" جنوباً في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي وقرار مجلس الدولي 2334.

ونوه رأفت إلى أن استمرار إسرائيل بإجراءاتها ستؤدي إلى جر المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى وهذا لن يترك لنا خيار سوى الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي التي طالبت بوقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال وتعليق الاعتراف بها.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: الأسير &#34;أبو حميد&#34; المصاب بالسرطان يحتضر

نادي الأسير: الأسير "أبو حميد" المصاب بالسرطان يحتضر

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

وزير المالية: نعمل في ظروفٍ استثنائية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

ائتلاف &#34;أمان&#34; يُعلق على بيان وزارة المالية بشأن ما يُصرف للوزراء شهرياً

ائتلاف "أمان" يُعلق على بيان وزارة المالية بشأن ما يُصرف للوزراء شهرياً

شقيقها بـ&#34;موت سريري&#34; جراء نفس الأعراض.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ طفلة من ديرالبلح

شقيقها بـ"موت سريري" جراء نفس الأعراض.. مناشدة عاجلة للرئيس عباس لإنقاذ طفلة من ديرالبلح

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد يونس تايه

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد يونس تايه

فيديو.. غزة: &#34;الإعلام المجتمعي&#34; ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية

فيديو.. غزة: "الإعلام المجتمعي" ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية

&#34;الأسرى&#34; بغزة: الحبس المنزلي للأطفال تدمير لمستقبلهم وانعكاس على حالتهم النفسية والأُسرية

"الأسرى" بغزة: الحبس المنزلي للأطفال تدمير لمستقبلهم وانعكاس على حالتهم النفسية والأُسرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

ملتقى سفراء فلسطين للسلام والتنمية يزور مديرية التنمية الاجتماعية

فيديو.. غزة: &#34;الإعلام المجتمعي&#34; ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية

فيديو.. غزة: "الإعلام المجتمعي" ينظم جلسة استماع حول مشاكل محطات التحلية

&#34;الأسرى&#34; بغزة: الحبس المنزلي للأطفال تدمير لمستقبلهم وانعكاس على حالتهم النفسية والأُسرية

"الأسرى" بغزة: الحبس المنزلي للأطفال تدمير لمستقبلهم وانعكاس على حالتهم النفسية والأُسرية

اللجنة السياسية في المجلس الوطني تؤكد على توثيق جرائم الاحتلال ورفعها للجنائية الدولية

اللجنة السياسية في المجلس الوطني تؤكد على توثيق جرائم الاحتلال ورفعها للجنائية الدولية

&#34;مركز حماية&#34; يقدم إحاطة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في فلسطين

"مركز حماية" يقدم إحاطة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في فلسطين

صبري يحذر من مخططات الاحتلال لإتمام الصبغة اليهودية على الأقصى

صبري يحذر من مخططات الاحتلال لإتمام الصبغة اليهودية على الأقصى

نادي الأسير: الأسير حمامره يواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من شهر

نادي الأسير: الأسير حمامره يواجه العزل الانفرادي منذ أكثر من شهر

حماس تنعى الشهيد مبارك وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن توهن عزيمة شعبنا

حماس تنعى الشهيد مبارك وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن توهن عزيمة شعبنا

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تطالب المهن التمثيلية بإحالة أحمد الفيشاوى إلى لجنة تأديب

شاهد: فنانة شهيرة تطالب المهن التمثيلية بإحالة أحمد الفيشاوى إلى لجنة تأديب

شاهد: صور صادمة لميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا

شاهد: صور صادمة لميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا

شاهد: روان بن حسين تسخر من متابِعة سألتها عن حقيقة لون بشرتها

شاهد: روان بن حسين تسخر من متابِعة سألتها عن حقيقة لون بشرتها

شاهد: درة زروق وزوجها يكشفان أسرار للمرة الأولى عن حياتهم الشخصية

شاهد: درة زروق وزوجها يكشفان أسرار للمرة الأولى عن حياتهم الشخصية

شاهد: هاني شاكر يهاجم حمو بيكا &#34;أول من غنى لزنا المحارم&#34;

شاهد: هاني شاكر يهاجم حمو بيكا "أول من غنى لزنا المحارم"

شاهد تقليد حمو بيكا الأعمى لمحمد رمضان يضعه في ورطة

شاهد تقليد حمو بيكا الأعمى لمحمد رمضان يضعه في ورطة

تطوّر جديد في خلاف شيرين وحسام حبيب بعد التحقيق معهم

تطوّر جديد في خلاف شيرين وحسام حبيب بعد التحقيق معهم

شاهد: عفاف شعيب تنفجر على الجمهور المصري بسبب آخر &#34;تريند&#34;

شاهد: عفاف شعيب تنفجر على الجمهور المصري بسبب آخر "تريند"

عمر كمال يواجه فرض غرامة مالية كبيرة بسبب هذه الأغنية

عمر كمال يواجه فرض غرامة مالية كبيرة بسبب هذه الأغنية

منة فضالي ترفض احتفالها بيوم ميلادها.. لهذا السبب

منة فضالي ترفض احتفالها بيوم ميلادها.. لهذا السبب

عربي

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

اتحاد الجامعات (الأفروآسيوية) يوصي بتخطي قيود منصات التواصل وحماية البيانات الشخصية

وزير الطاقة السعودي: &#34;أوبك+&#34; لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لا تستهدف سعراً محدداً للنفط

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

سوريا: مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب

سوريا: مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بحلب