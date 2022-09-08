صبري يحذر من مخططات الاحتلال لإتمام الصبغة اليهودية على الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من مخططات الاحتلال لإتمام ما وصفها "الصبغة اليهودية" على الأقصى ومدينة القدس.وقال صبري إن "جهود الاحتلال في تحويل الأقصى إلى مزار للمستوطنين والجماعات الاستيطانية، تهدف إلى إضفاء الصبغة اليهودية على القدس، وإنهاء المعالم الإسلامية منها".وأضاف أن "الاحتلال يسعى إلى جعل القدس عاصمة لليهود، لذلك يتمم إجراءاته بالصبغة اليهودية المحضة"، مؤكداً أن الأقصى يواجه خطراً حقيقياً.ولفت صبري إلى أن الاحتلال يراكم اعتداءاته على الأقصى، داعياً الشباب المقدسي للرباط في المسجد، ومجابهة الإجراءات الإسرائيلية.وانطلقت دعوات شبابية ومقدسية للحشد والرباط في، الجمعة المقبلة في المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في حملة "الفجر العظيم" غدًا الجمعة.