حماس تنعى الشهيد مبارك وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن توهن عزيمة شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس: إننا "نزف إلى شعبنا الفلسطيني شهيدنا المجاهد هيثم هاني مبارك (17 عاماً) من قرية أبو فلاح، الذي ارتقى برصاص الاحتلال فجر اليوم الخميس عند حاجز بيت آيل العسكري في رام الله".وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أنَّ "جرائم الاحتلال المتواصلة بحقّ أهلنا في الضفة، واستمرار اقتحاماته للمدن والقرى والمخيمات، وممارسة القتل بدم بارد، لن توهن من عزيمة شعبنا وإصراره على مواصلة مقاومته بكلّ الوسائل الممكنة".وتابعت أنَّ "بسالة شبابنا الثائرين في التصدّي لإجرام الاحتلال وعدوانه، والاشتباك معه في اليامون وبيت فوريك وبيت لحم ورام الله، وعموم الضفة، هو الردّ الطبيعي الذي سيقابل كلّ اعتداء للاحتلال وقطعان مستوطنيه، معاهدة شعبنا على الوفاء لدماء الشهداء والمضي على دربهم، والتمسّك بالمقاومة سبيلاً حتى النصر والتحرير".