زكريا بكر لـ "دنيا الوطن": الاحتلال قرر السماح بتصدير الأسماك من غزة للضفة

خاص دنيا الوطن - تامر عليانكشف منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، عن موافقة إسرائيلية بالسماح بتصدير كميات من الأسماك التي يتم صيدها من بحر القطاع إلى الضفة الغربية.وأوضح بكر في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" ظهر اليوم الخميس، أنه تم عقد اجتماع في معبر بيت حانون/إيرز ضم وفد من قطاع الصيادين، بتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية، نتج عنه موافقة إسرائيلية بالسماح بتصدير أسماك القطاع.ولفت إلى أن الموافقة تشمل تصدير 20 طن من الأسماك بشكل شهري قابلة للزيادة في الفترة المقبلة حسب التطورات والأوضاع الراهنة.وتوقف تصدير الأسماك من القطاع عقب العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة مطلع الشهر الماضي الأمر الذي انعكس سلبيا على شريحة الصيادين.