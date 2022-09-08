الأشغال بغزة تكشف لـ "دنيا الوطن" تطورات جديدة بشأن ملف عدوان 2014

خاص دينا الوطن- هاني الإمامكشف مدير عام الإعمار وشؤون المديريات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، م. محمد عبود، اليوم الخميس، آخر تطورات إعادة إعمار غزة وملف 2014.وقال م. عبود في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إنه "تم صرف مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري عدوان 2022 الأخير، بدلًا للإيجار"، موضحًا أنه حتى اللحظة لا جديد فيما يخص إعادة بناء بيوتهم المدمرة.وأضاف أن "المساعدات الإغاثية العاجلة قدمتها مؤسسات محلية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية"، متابعًا: "وكالة (أونروا) وافقت على حصر عدد الحالات التي خرجت من بيوتها نتيجة تدميرها والتي قدرتها بـ 100 عائلة لتوفير بدل إيجار لها".وحول ملف متضرري 2014، أوضح م. عبود أن وزارة الأشغال أرسلت قبل يومين تقريرًا محدثًا بشأن المبالغ المطلوبة لإنهاء هذا الملف للجهات المانحة وننتظر أن يأتي رد.وتابع: "لكي يتم الانتهاء من ملف إعمار البيوت سواء الجديد والقديم منه، فإننا بحاجة لمبلغ 100 مليون دولار للأضرار الكلية و110 مليون دولار للجزئي".وذكر م. عبود أن ملف 2014، تجد 75 ألف أسرة تعاني بيوتها من أضرار جزئية بفجوة 90 مليون دولار، كما وأن هناك 1300 أسرة متضررة منازلها بشكل كلي وبحاجة لمبلغ 56 مليون دولار".وختم تصريح بالقول: "بدأت تدخلات لتعويض بعض الأسماء المرشحة من أصحاب الأضرار الجزئية والمتوسطة في عدوان 2014، وهي عبارة عن تعهدات أولية من مجموعة المأوى والجهات المانحة".