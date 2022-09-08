"التعليم" بغزة تكشف تفاصيل جديدة حول زيارة الوفد الكويتي للتعاقد مع معلمين

خاص دنيا الوطن - تامر عليانكشفت وزارة التربية والتعليم في غزة اليوم الخميس، عن مستجدات زيارة الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في دولة الكويت، بالإضافة لملف ابتعاث معلمين لدولة قطر.وقال مدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة رائد صالحية لـ "دنيا الوطن" إنه من المقرر أن يصل الوفد ظهر غدٍ الجمعة إلى غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز تمهيداً لإجراء المقابلات مع بداية الأسبوع المقبل.وأوضح أن الوفد سيبدأ المقابلات والامتحانات يوم السبت مع المتقدمين الذين يبلغ عددهم نحو 800 متقدم من كلا الجنسين، عقب إتمام الجوانب الفنية من قبل الوزارة.ولفت صالحية خلال حديثه أنه سيتم خلال ساعات الإيعاز للمتقدمين للمقابلات من خلال رسائل (sms) لموعد الاختبار التحريري وأماكن عقده، مبيناً أنه تم تحديد أربعة مواد بناءاً على طلب الجانب الكويتي وهي (رياضيات وعلوم واللغتين الإنجليزية والفرنسية).وبخصوص ابتعاث معلمين لدولة قطر، قال صالحية إنه تم المصادقة على مغادرة الدفعة الثالث من المعلمين بعد إقراره من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها مساء أمس الأربعاء.وأوضح أن الوفد الذي يضم 18 معلم غادر صباح اليوم عبر معبر رفح البري متوجهاً للقاهرة، ومنها إلى دولة قطر بعد إتمام كافة الإجراءات الفنية، حيث سيكون الابتعاث بنظام (الإعارة).وأشار إلى أنهم في انتظار التنسيق لباقي الدفعات، علماً أن هناك 77 معلماً جاهزون للسفر، وأن إجراءاتهم في المراحل الأخيرة حالياً.