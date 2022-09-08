"الجهاد" تنعى الشهيد هيثم مبارك من رام الله

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشاب هيثم هاني مبارك (17 عامآ)، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات ليلة الخميس شرق رام الله.





وقالت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد هيثم مبارك، لنؤكد أن المحتل يوغل في دم أبنائنا ويترصد لهم بالقتل المتعمد، ولن يردعه سوى استمرار الاشتباك والمواجهة ومنع استقراره على أرضنا".





ودعت الحركة، "جماهير شعبنا وقواه الحية إلى استمرار روح المقاومة وتوهجها حتى تحقيق تطلعات شعبنا واستعادة حقوقه، ونشيد بمقاومينا الشجعان الذين يتصدون لاقتحامات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".





وتقدمت "بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ونعاهد شهداءنا على الوفاء لدمهم الطاهر والاستمرار على نهجهم حتى زوال الاحتلال".

رام الله - دنيا الوطن