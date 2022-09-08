شؤون فلسطينية

الاحتلال يصعد عمليات الهدم بالقدس ومستوطنون ينصبون خيامًا بالخليل

الاحتلال يصعد عمليات الهدم بالقدس ومستوطنون ينصبون خيامًا بالخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم في القدس، بينما نصب مستوطنون خيامًا في قرية بيرين جنوب شرق الخليل تمهيدا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.

وهدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، أسواراً وجرفت أراضي تعود ملكيتها للمقدسي نبال زحايكة من بلدة الولجة غرب القدس.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أمس، مباني تجارية ومنزلًا ومزرعة للخيول في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

كما سلمت عدة إخطارات بالهدم في بلدة بدو شمال غرب القدس لهدم عدد من المباني من ضمنها تسعة مبان مأهولة.

وفي الخليل، نصب مستوطنون خياما على أراضي المواطنين، في قرية بيرين جنوب شرق الخليل.

واقتحم العشرات من مستوطني (سوسيا، وبني حيفر، وكريات أربع)، بحماية قوات الاحتلال، أراضي المواطنين في قرية بيرين، ونصبوا خمس خيام ورفعوا أعلام الاحتلال ويافطات كتب عليها شعارات عنصرية، على أرض تعود لعائلة برقان، تمهيدا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

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