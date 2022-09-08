شؤون فلسطينية

(فدا): الجرائم الإسرائيلية والتهديد بارتكاب المزيد منها لن ينال من عزيمة شعبنا

رام الله - دنيا الوطن
نعى الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) الشهيد محمد موسى سباعنة (29 عاما) وتقدم بأحر التعازي لعائلته وذويه وأكد تضامنه مع عائلات وذوي 22 مواطنا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة ومخيم جنين ومع عائلة وذوي الشهيد رعد حازم الذي هدمت تلك القوات بيت أسرته وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال (فدا) إن هذه الجريمة وتهديد قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب المزيد منها لن ينال من عزيمة شعبنا ولن يطفىء من جذوة نضاله خلافا لما تعهد رئيس حكومة الاحتلال وقائد جيشه ورئيس أركان هذا الجيش الارهابي وباقي أذرعه العسكرية والأمنية.

وأضاف: أن الشواهد على الأرض والتصدي البطولي الذي يسطره أبناء شعبنا لاعتداءات قوات الاحتلال ورعاع المستوطنين وزيادة وتيرة أعمال المقاومة حسب اعتراف قادة الاحتلال أنفسهم تفند الادعاءات والمسوغات التي يسوقها لتبرير هذا التصعيد في العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها.

وتابع: أنه إضافة لفاتورة الانتخابات التي يسددها المحتل من دماء أبناء شعبنا وعلى حساب أرضه ومقدساته وممتلكاته، فإن ما يجري من تصعيد إسرائيلي يعبر عن حقيقة الاستراتيجية التي تتبعها هذه الحكومة الاسرائيلية والحكومات التي سبقتها وجوهرها ترسيخ وتأبيد وتوسيع الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية وعدم التعاطي مع أية قرارات أو اتفاقيات أو حلول دولية للقضية الفلسطينية والتنكر لها وعدم الاعتراف بها بما في ذلك حل الدولتين.

وشدد "فدا" في ختام بيانه أن المطلوب والحالة هذه المباشرة بتنفيذ القرارات الفلسطينية حول إنهاء كل أشكال العلاقة مع كيان الاحتلال والقطع مع أية اتفاقيات معه وفي مقدمة ذلك وقف ما يسمى "التنسيق الأمني"، كما بات وضع استراتيجية فلسطينية جديدة، سياسية وكفاحية، أمرا في غاية الالحاحية والأهمية من خلال عقد اجتماع يرأسه الأخ الرئيس محمود عباس وتشارك فيه كل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والمستقلة بما في ذلك ممثلون عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي، ويمكن أن يعقد هذا الاجتماع بصيغة اجتماع الأمناء العامين للفصائل كما تم سابقا، على أن يحتل موضوع إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارىء تشارك فيها الفصائل الراغبة بذلك صدارة هذا الاجتماع، وإن أي تأخير في تنفيذ هذه الاستحقاقات الوطنية مرفوض وغير مقبول ويلحق أفدح الأضرار بقضية شعبنا ومصالحه العليا ويفتح شهية الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ومزيد من التصعيد.

أخبار ذات صلة

غزة: صندوق دعم الشباب يفتح باب التسجيل للاستفادة من القرض الحسن للزواج

غزة: صندوق دعم الشباب يفتح باب التسجيل للاستفادة من القرض الحسن للزواج

الاحتلال يصعد عمليات الهدم بالقدس ومستوطنون ينصبون خيامًا بالخليل

الاحتلال يصعد عمليات الهدم بالقدس ومستوطنون ينصبون خيامًا بالخليل

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأمية بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأمية بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين

&#34;الكهرباء&#34; بغزة تعلن فصل خط جباليا لهذا السبب

"الكهرباء" بغزة تعلن فصل خط جباليا لهذا السبب

بقيمة 4 مليون دولار.. بدء تمديد شبكات وخطوط مياه محطة التحلية المركزية بدير البلح

بقيمة 4 مليون دولار.. بدء تمديد شبكات وخطوط مياه محطة التحلية المركزية بدير البلح

&#34;التربية&#34; تطلق فعاليات مؤتمر &#34;رياض الأطفال وآفاق تطويرها&#34;

"التربية" تطلق فعاليات مؤتمر "رياض الأطفال وآفاق تطويرها"

&#34;الخارجية&#34;: تصريحات لبيد اعتراف بتوفير الحماية للقتلة وبزيف أية تحقيقات إسرائيلية

"الخارجية": تصريحات لبيد اعتراف بتوفير الحماية للقتلة وبزيف أية تحقيقات إسرائيلية

اتفاقية توأمة وتعاون بين اتحادات عمال فلسطين وتونس والجزائر والأردن

اتفاقية توأمة وتعاون بين اتحادات عمال فلسطين وتونس والجزائر والأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يصعد عمليات الهدم بالقدس ومستوطنون ينصبون خيامًا بالخليل

الاحتلال يصعد عمليات الهدم بالقدس ومستوطنون ينصبون خيامًا بالخليل

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض معدل الأمية بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين

"الإحصاء": انخفاض معدل الأمية بنسبة 84% خلال العقدين الماضيين

&#34;الكهرباء&#34; بغزة تعلن فصل خط جباليا لهذا السبب

"الكهرباء" بغزة تعلن فصل خط جباليا لهذا السبب

‫شركة &#34;ترونسمارت&#34; تطلق مكبر الصوت بلوتوث الخارجي الجديد T7

‫شركة "ترونسمارت" تطلق مكبر الصوت بلوتوث الخارجي الجديد T7

&#34;التربية&#34; تطلق فعاليات مؤتمر &#34;رياض الأطفال وآفاق تطويرها&#34;

"التربية" تطلق فعاليات مؤتمر "رياض الأطفال وآفاق تطويرها"

اتفاقية توأمة وتعاون بين اتحادات عمال فلسطين وتونس والجزائر والأردن

اتفاقية توأمة وتعاون بين اتحادات عمال فلسطين وتونس والجزائر والأردن

عمليتا إطلاق نار ضد قوات الاحتلال بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

عمليتا إطلاق نار ضد قوات الاحتلال بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات ومواجهات في نابلس وجنين

إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات ومواجهات في نابلس وجنين

منوعات

شاهد: فنانة شهيرة تطالب المهن التمثيلية بإحالة أحمد الفيشاوى إلى لجنة تأديب

شاهد: فنانة شهيرة تطالب المهن التمثيلية بإحالة أحمد الفيشاوى إلى لجنة تأديب

شاهد: صور صادمة لميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا

شاهد: صور صادمة لميرفت أمين تشعل السوشيال ميديا

شاهد: روان بن حسين تسخر من متابِعة سألتها عن حقيقة لون بشرتها

شاهد: روان بن حسين تسخر من متابِعة سألتها عن حقيقة لون بشرتها

شاهد: درة زروق وزوجها يكشفان أسرار للمرة الأولى عن حياتهم الشخصية

شاهد: درة زروق وزوجها يكشفان أسرار للمرة الأولى عن حياتهم الشخصية

شاهد: هاني شاكر يهاجم حمو بيكا &#34;أول من غنى لزنا المحارم&#34;

شاهد: هاني شاكر يهاجم حمو بيكا "أول من غنى لزنا المحارم"

شاهد تقليد حمو بيكا الأعمى لمحمد رمضان يضعه في ورطة

شاهد تقليد حمو بيكا الأعمى لمحمد رمضان يضعه في ورطة

تطوّر جديد في خلاف شيرين وحسام حبيب بعد التحقيق معهم

تطوّر جديد في خلاف شيرين وحسام حبيب بعد التحقيق معهم

شاهد: عفاف شعيب تنفجر على الجمهور المصري بسبب آخر &#34;تريند&#34;

شاهد: عفاف شعيب تنفجر على الجمهور المصري بسبب آخر "تريند"

عمر كمال يواجه فرض غرامة مالية كبيرة بسبب هذه الأغنية

عمر كمال يواجه فرض غرامة مالية كبيرة بسبب هذه الأغنية

منة فضالي ترفض احتفالها بيوم ميلادها.. لهذا السبب

منة فضالي ترفض احتفالها بيوم ميلادها.. لهذا السبب

عربي

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

البرلمان العربي يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية والارتقاء بمنظومة التعليم

تحذيرات من تجدد الاقتتال في العاصمة الليبية

تحذيرات من تجدد الاقتتال في العاصمة الليبية

وزير الدفاع اللبناني: لا نرى جهدا دوليا لمنع استباحة إسرائيل المتكررة لسيادتنا

وزير الدفاع اللبناني: لا نرى جهدا دوليا لمنع استباحة إسرائيل المتكررة لسيادتنا

ليبيا: مقتل &#34;دنقو&#34; العقل المدبر لمذبحة الأقباط في سرت

ليبيا: مقتل "دنقو" العقل المدبر لمذبحة الأقباط في سرت