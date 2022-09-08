شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 2,610 رخصة خلال الربع الثاني من العام 2022، منها 1,558 رخصة أبنية جديدة.

انخفض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من العام 2022، كما سجل انخفاضاً قدره 1% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021، حيث انخفضت عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من العام 2022، وانخفضت بنسبة 6% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021.

بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1,235 ألف متر مربع، منها 944 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و291 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,290 وحدة سكنيـة مساحاتها 902 ألف متر مربع، منها 4,001 وحدة سكنية جديدة مساحتها 689 ألف متر مربع، و1,289 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 213 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 20% خلال الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام 2022، وارتفع بنسبة 2% مقارنة بالربع المناظر من العام 2021.

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