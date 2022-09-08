شؤون فلسطينية

بقيمة 4 مليون دولار.. بدء تمديد شبكات وخطوط مياه محطة التحلية المركزية بدير البلح

بقيمة 4 مليون دولار.. بدء تمديد شبكات وخطوط مياه محطة التحلية المركزية بدير البلح
جانب من العمل
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بأعمال مشروع تمديد شبكات وخطوط مياه ناقلة بالمدينة، عبر منحة من البنك الدولي من خلال سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل، وتنفيذ شركة سقا وخضري للمقاولات بميزانية قدرها 4,000,000 دولار.

وأوضح مدير دائرة المياه والصرف الصحي رضوان أبو كريم أنه تم البدء بأعمال الحفر وتركيب الخطوط، لافتاً أنه سيتم تمديد ما يقارب 12,000 متر طولي من الخطوط الناقلة والتي سيتم من خلالها توصيل المياه من الخزانات إلى جميع مناطق المدينة خلال مدة المشروع، بالإضافة إلى تأهيل 4 خزانات رئيسية في المدينة وتجهيزها لاستقبال المياه المحلاة وخلطها ومن ثم توزيعها على أحياء المدينة، وأضاف: "كما سيتم إعادة تأهيل 6 من آبار المياه لتحسين أدائها".

والجدير بالذكر أن المشروع يأتي في إطار الخطة العامة التي وضعتها بلدية دير البلح لتحسين كمية و جودة المياه الواصلة للمواطنين، ومن المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع خلال عام.

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