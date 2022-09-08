شؤون فلسطينية

‫شركة "ترونسمارت" تطلق مكبر الصوت بلوتوث الخارجي الجديد T7

رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شركة "ترونسمارت" Tronsmart مكبر الصوت بلوتوث  T7  المحمول، وهو مكبر صوت قوي آخر يمثل ترقية من مكبر صوت ترونسمارت تي 6.

يحرص الناس دائمًا على القيام بمغامرات خارجية متنوعة مع الأصدقاء أو الأسرة.  وسواء كنت تتجول أو ذاهبا إلى الشاطئ، سيكون هناك بالتأكيد الكثير من الوقت الذي تقضيه في الأنشطة الخارجية.  ماذا عن الموسيقى؟  ربما إحضار مكبر صوت لاسلكي محمول للموسيقى الخلفية.  لكن ماذا عن التجمعات في الهواء الطلق؟  هذا هو سبب إطلاق مكبر صوت تي 7.

عملت سلسلة ترونسمارت تي مكبر صوتها الأسطوري اللاسلكي T6 بإصادرها مكبر صوت تي 7.  يتميز ترونسمارت تي 7 بعرض ضوئي على حركه الإيقاع، وهو الخيار الأمثل لخطط الأنشطة الخارجية.  إضاءة خلفية قابلة للتخصيص، نابضة ومتلألئة مع إيقاع الموسيقى.  أشعل الأجواء سواء كنت تستضيف حفلة أو تستقبل ضيوفا في منزلك.

عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت، فإن هذا المكبر يوفر صوت استيريو شاملا مع مكبر صوت قوي مدمج مع مكبرات صوت مزدوجة متتالية.   وإذ يتميز بصوت SoundPulse الحاصل على براءة الاختراع من ترونسمارت، يخلق هذا المكبر صوتًا جهيرًا ومضخما عبر جهار من الحجم الصغير.

لتعزيز التزامها بجودة الموسيقى، أصدرت ترونسمارت تطبيقًا يسمح للمستخدمين بتخصيص أوضاع EQ بنقرة واحدة.  اختر أوضاع EQ بمرونة لتلبية أذواقك الموسيقية المختلفة.  علاوة على ذلك، يمكن استخدام المكبر أيضًا للاستمتاع بصوت استيريو استثنائي مع وضوح فائق في وضع اقتران الاستيريو.

وإذ يرث التصميم الأسطواني من سلسلة تي 6، يعتبر مكبر تي 7  مناسبا للاستخدام والنقل كما كان من قبل.  أصبح من الممكن الآن الذهاب أبعد مع مكبر الصوت الخارجي ترونسمارت تي 7.  يسمح تصنيف IPX7 لك بالسفر دون القلق بشأن الطقس السيئ في الطريق إلى المغامرات.  بالإضافة إلى ذلك، تضمن البطارية الطويلة العمر، ما يصل إلى 12 ساعة من تشغيل الموسيقى المتواصل بشحنة واحدة.  وسواء كان النشاط هو ركوب الدراجة أو التنزه أو التخييم، يمكن لـ تي 7 تغطية أي مغامرة تعاني منها في حياتك بسهولة.

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‫شركة &#34;ترونسمارت&#34; تطلق مكبر الصوت بلوتوث الخارجي الجديد T7

‫شركة "ترونسمارت" تطلق مكبر الصوت بلوتوث الخارجي الجديد T7

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