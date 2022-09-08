"الخارجية": تصريحات لبيد اعتراف بتوفير الحماية للقتلة وبزيف أية تحقيقات إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، وأدت إلى استشهاد مواطن فلسطيني على مدخل قرية بيتين شرق رام الله.كما ودانت الوزارة بشدة مسلسل الاقتحامات الدموية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال بشكل متواصل على التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تحت ذرائع وحجج واهية، والتي في أغلب الأحيان تخلّف عدداً من الشهداء والجرحى والاصابات.وقالت: "ندين ترهيب المواطنين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الاطفال، في استباحة إسرائيلية رسمية لجميع المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية تتسع يوماً بعد يوم وبشكل تدريجي لتشمل عموم المناطق الفلسطينية، بما يعتبر أعمق وأوسع عملية هدم وتخريب لما تبقى من الاتفاقيات الموقعة، واستكمالاً للانقلاب الإسرائيلي الرسمي عليها والذي تعمق بشكل فعلي منذ عام 2009 حتى يومنا هذا".وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وتوفر كامل الحماية للقتلة والمجرمين من الجنود وعناصر الإرهاب اليهودي وتشجعهم على المزيد من إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل والتعامل معهم كأهداف للرماية ومناطقهم كميادين للتدريب".وأضافت: "الاحتلال ينفذ جرائمه دون وازع من قانون أو اخلاق أو مبادئ، وهو ما يتفاخر به أكثر من مسؤول إسرائيلي كان آخرهم ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد بالأمس (لن اسمح بمحاكمة أي جندي من أجل أن تحظى بتصفيق من العالم)".وأردفت الوزارة: "وعبر لبيد عن تمسك الحكومة الإسرائيلية بتعليمات إطلاق النار التي تسهل على الجنود قتل أي مواطن فلسطيني وفقاً لتقديراتهم وأمزجتهم وحالتهم النفسية قائلاً (لا يوجد أحد يملي على إسرائيل تعليمات إطلاق النار)، في تحدٍ صريح بالمطالبات الأمريكية لتغيير قواعد إطلاق النار على إثر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة".وحذرت بشدة من مخاطر تعايش المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والتعامل معها إما كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر يومياً وتشكل مشهد الحياة الطبيعية للفلسطينيين تحت الاحتلال ولا تستدعي وقفة ضمير أو إخلاق أو مسؤولية سياسية أو إنسانية.وحملت الوزارة أيضاً المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج صمته على تلك الجرائم، وتقاعسه عن إجبار دولة الاحتلال على وقفها فوراً، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.