شؤون فلسطينية

اتفاقية توأمة وتعاون بين اتحادات عمال فلسطين وتونس والجزائر والأردن

اتفاقية توأمة وتعاون بين اتحادات عمال فلسطين وتونس والجزائر والأردن
رام الله - دنيا الوطن
وقع نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، وسليم لباطشه أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومازن المعايطة، أمين عام اتحاد نقابات عمال الأردن، وشاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، اتفاقية توأمة وتعان نقابي بين اتحاداتهم.

جاء ذلك بهدف وضع نواة بروتوكول تعاوني بين الاتحادات العربية المنضوية تحت راية الاتحاد العربي للنقابات، حيث اتفق الموقعون على الاتفاقية المذكورة على أهمية وجود اتحادات قطاعية متخصصة تعمل بشكل متكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان حقوق العاملين في القطاعات المهنية من أعضاء الاتحادات الموقعة عليها، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية بصفة مستمرة ومستدامة.

كما يتطلع الموقعون على الاتفاقية، إلى توثيق العلاقات المشتركة بينهما، وصولاً لخطة عمل عربية نقابية مشتركة، تسهم في توطيد العلاقات النقابية بين القطاعات المهنية المشتركة التي سيتم تحديدها مستقبلاً.

الأمر الذي، يؤكد على أهمية دور الاتحادات العمالية والروابط القطاعية المتخصصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، في الدول العربية التي تمثلها الاتحادات العمالية الموقعة على الاتفاقية، نظراً لأن المرامي المحددة والمتقاطعة بين أطرافها، تقتضي العمل بروح الشراكة التي تجمع منتسبي الحركة
العمالية العربية.

وهو منال سيتم تحقيقه حتماً من خلال توأمة القطاعات المهنية والنوعية المندرجة في المنظمات النقابية التي يمثلونها. وحول هذا الحدث النقابي العربي غير المسبوق قال: "شاهر سعد" إن هذه الاتفاقية تجسد روح العمل النقابي القائم على التضامن والتعاون، وتجعل للعمل النقابي العربي أجندة واحدة تسعى لتحقيق أهداف مشتركة، تستجيب لاحتياجات العاملات والعمال العرب، كما أنها تؤكد على أن هموم الأمة العربية وكذا تطلعاتها هي واحدة؛ كون الاتفاقية قائمة بين اتحادين عماليين من المغرب العربي واتحادين من المشرق العربي وبلاد الشام.

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