شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل الكتلة الخريفية التي ستأثر على فلسطين الأسبوع المقبل

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل الكتلة الخريفية التي ستأثر على فلسطين الأسبوع المقبل
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة 
أكد الراصد الجوي ليث العلامي أن البلاد ستتأثر اليوم الخميس بارتفاع على درجات الحرارة، لتبقى الأجواء حارة نسبياً إلى حارة في عموم المناطق.

وقال العلامي في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "تأثير هذه الموجة الحارة الحارة سيستمر حتى يوم الإثنين من الأسبوع المقبل".

وأضاف: أن المناطق ستشهد ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة،لتوصف الأجواء خلالها بحارة نسبياً إلى حارة ورطبة على امتداد السواحل.

وأوضح أنه وبشكل عام ستتمتع ساعات الليل بأجواء ما بين معتدلة إلى لطيفة خاصة في المناطق الجبلية.
 
 وبحسب الكتلة الخريفية فقد بين العلامي أن مؤشرات الخرائط الجوية تشير إلى أنه ما بين منتصف ونهاية الأسبوع القادم هناك كتلة هوائية خريفية تحمل معها انخفاض على درجات الحرارة.

وأشار إلى أن هناك عودة للأجواء اللطيفة والمعتدلة فتنخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الاعتيادية وستلامس منتصف العشرينيات في مختلف المناطق.

وأكد على أن معظم الأجواء ستتحول إلى غائمة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك فرص لبعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الفلسطينية. 

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