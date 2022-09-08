إصابة جندي إسرائيلي خلال اشتباكات ومواجهات في نابلس وجنين



واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين وتنفيذ حملة اعتقالات.



وأظهرت مقاطع مصورة استهداف قوات الاحتلال بالرصاص الحي والعبوات محلية الصنع "كواع" والزجاجات الحارقة، تركزت في حي الهدف بالمدينة ومحيط مخيم جنين.



واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من أقارب منفذي عملية الأغوار وهم: عبد السلام غوادرة تركمان وزوجته انشراح تركمان، وأحمد ماهر غوادرة تركمان ووالدته أم أحمد تركمان، ووليد غوادرة تركمان وزوجته.



وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الشرقية للمدينة بأكثر من 30 آلية عسكرية، وانتشرت في محيط قبر يوسف، ونشرت القناصة على العديد من البنايات.



واندلعت مواجهات عنيفة تركزت في شارع عمان، كما استهدف مقاومون دوريات الاحتلال في شارع الحسبة بالرصاص الحي.



وأصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المطاطي وآخر بحروق في يده و12 بالاختناق، بينهم صحفي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس.



وأطلقت طائرات مسيرة قنابل الغاز السام بكثافة، على مدخل مخيم بلاطة، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، وأطلق مقاومون النار بكثافة تجاه آليات الاحتلال خلال انسحابها من المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنأصيب جندي إسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين في جنين ومخيمها ونابلس شمال الضفة الغربية.