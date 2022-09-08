دولي

إيران تزيد مخزونها النووي في ظل التوتر عالميًا

إيران تزيد مخزونها النووي في ظل التوتر عالميًا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنها تعتقد أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة تقنية قصيرة نحو مستويات صنع الأسلحة.

وأعربت الوكالة أيضا عن مخاوف متزايدة إزاء إحجام طهران عن المشاركة في تحقيق أصبح نقطة شائكة بجهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، بحسب ما نقله موقع (سكاي نيوز عربية). 

وأبلغت الدول الأعضاء في تقريرها الفصلي السري، بأنها تعتقد أن إيران لديها ما يقدر بنحو 55.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء انشطارية تبلغ ستين بالمئة تقريبا، بزيادة تقدر ب 12.5 كيلوغرام مقارنة بشهر مايو الماضي.

وقالت الوكالة: "التخصيب لدرجة نقاء تبلغ ستين بالمئة يمثل خطوة تقنية لا تبعد سوى خطوة واحدة أخرى عن مستويات التخصيب التسليحي التي تبلغ تسعين بالمئة".

وحذر خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة، لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل.

وقدر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه اعتبارا من 21 من أغسطس الماضي، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 3621.3 كيلوغرام، بزيادة قدرها 365.5 كيلوغراما، منذ التقرير الفصلي الأخير الذي صدر في أيار/ مايو.

كما وقالت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، إنها "غير قادرة على التحقق من الحجم الدقيق لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بسبب القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الأمم المتحدة العام الماضي وإزالة معدات المراقبة والمراقبة التابعة للوكالة في يونيو من مواقع في إيران".

وبينما تصر إيران منذ فترة على سلمية برنامجها النووي، بات مسؤولوها يناقشون الآن علانية قدرة طهران على الحصول على قنبلة ذرية إذا أرادت ذلك.

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