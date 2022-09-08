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دولي

موسكو: إطلاق النار على محطة "زاباروجيا" مصدره أوكراني

موسكو: إطلاق النار على محطة "زاباروجيا" مصدره أوكراني
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، إنّ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يعلمون أنّ الجانب الأوكراني هو من يطلق النار على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، إلّا أنهم لا يستطيعون التصريح بهذا".

وأشار أوليانوف عبر قناة (روسيا 24) إلى أنّ "تقرير الوكالة يتهرب من تسمية المسؤولين عن تعريض السلامة النووية في المحطة للتهديد".

وأضاف أوليانوف: "العيب الرئيسي في التقرير هو أنّ الوكالة ابتعدت تماماً عن تسمية المسؤولين عن التهديدات التي تتعرّض لها السلامة النووية في هذه المحطة، على الرغم من أنّ موظفي الوكالة، بزيارتهم إلى المحطة، ولديهم الآن شخصان هناك سيقومان بالتناوب حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، يجب أن يكونوا على علم بأنّ الأوكرانيين هم من يطلقون النار".

وخلص إلى القول بأنه "يبدو أنّ الوكالة لا تستطيع السماح لنفسها بإعلان هذا الأمر".

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، تقريراً تحدثت فيه عن النتائج التي توصلت إليها بعثتها إلى محطة "زاباروجيا" النووية، والتي تتعرّض منذ أكثر من شهر لقصف أوكراني متكرر ومتعمد.

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